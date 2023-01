Peuter die bijna arm en been verloor na hondenbeet groeide op in “schrijnende omstandigheden”

Het kind en de hond die hem beet woonden in dit op het eerste gezicht romantische huisje. — © rr, djr

Sint-Eloois-Winkel

Het jongetje (1,5) uit Ledegem dat woensdag gebeten werd door de hond des huizes moest dan toch geen amputatie ondergaan. Wel werd duidelijk dat het kind in erbarmelijke omstandigheden leefde. Zo werd een grote hoeveelheid drugs gevonden in het huis. De jeugdrechter beslist nu over het lot van de jongen. “Na die hondenbeet zat hij helemaal onder het bloed en krijste om zijn mama.”