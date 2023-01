Huisartsen waarschuwen: “Het begint met griep en eindigt met longontsteking”

Ongeveer 1 op de drie geteste patiënten die langsgaan bij de huisarts is influenza-positief. We zitten met een griepepidemie. Vaak is uitzieken de boodschap, maar ouderen en zwakkeren kunnen maar beter opletten, door een verminderde weerstand kan er ook een bacteriële infectie optreden. En die kan dan weer tot een longontsteking leiden. Een rondvraag bij huisartsen is duidelijk, het is erg druk in de wachtzalen van dokterspraktijken.