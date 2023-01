General Motors wil met Andretti-team zijn intrede maken in de Formule 1

“Vandaag zetten we de eerste stap in een historische weg waarvan we hopen dat hij General Motors naar de Formule 1 zal leiden”, verklaarde Mark Reuss, de topman van GM. Het concern zal een intentieverklaring indienen bij de Internationale Automobielfederatie (FIA), zodra de procedure officieel wordt geopend. Het nieuwe team zou onder de naam Andretti Cadillac gaan rijden, met het merk GM Cadillac. Het zou het tweede Amerikaanse team zijn in de F1, na Haas.

FIA-voorzitter Mohammed bin Sulayem verklaarde afgelopen maandag nog dat de Formule 1 op zoek is naar nieuwe teams. Hij gaat hiermee in tegen de wens van de meeste huidige teams. Die zitten niet te wachten op een elfde renstal, omdat de inkomsten dan door een extra partner zullen moeten worden gedeeld.

© AP

Colton Herta wordt genoemd als topkandidaat voor een van de twee zitjes bij het nieuwe Cadillac-team. De 22-jarige Amerikaan reed vorig jaar het IndyCar-kampioenschap voor Andretti en eindigde daarin als achtste. Hij won een race en finishte twee maal op het podium.

Een andere grote constructeur, Audi, kondigde vorig jaar al aan de intentie te hebben in de recente toekomst deel te nemen aan de Formule 1.