Herstart Serie A geteisterd door racisme: onderzoek naar gezangen tegen Romelu Lukaku, tranen bij Frans cultfiguur

Er is namelijk een onderzoek gestart naar racistische gezangen aan het adres van Lukaku. Beelden zijn er tot nu toe nog niet opgedoken, maar de aanwezige inspecteurs van het federale parket in het stadion van Inter hebben de opdracht gekregen om de zaak verder te onderzoeken. Napoli riskeert een of meerder wedstrijden met minder of zelfs zonder fans te moeten spelen.

“Na het rapport te hebben gelezen acht de sportrechter het nodig om te laten onderzoeken van waar de racistische gezangen aan het adres van voetballer Lukaku kwamen”, klinkt het in een persbericht. “Ze leken te komen vanuit de ‘derde blauwe ring’, waar normaal de supporters van Napoli zitten bij thuiswedstrijden van Inter.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Infantino mengt zich

Ook in de partij tussen Lecce en Lazio was er sprake van discriminerende spreekkoren. Die waren gericht aan het adres van Samuel Umtiti - de Fransman die het enige doelpunt scoorde in de halve finales van het WK in 2018 tegen de Rode Duivels - en Lameck Banda.

Het duel in de Serie A werd werd woensdagavond korte tijd stilgelegd toen fans van Lazio zich te buiten gingen aan beledigingen. Na een oproep om te stoppen met de racistische gezangen, werd de wedstrijd hervat. Fans van Lecce scandeerden vervolgens luid de naam van Umtiti, die het veld in tranen zou verlaten hebben.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“Racistische beledigingen werden overstemd door spreekkoren van aanmoedigingen richting onze kampioen Umtiti”, verklaarde Lecce later. Lazio kreeg vandaag voor de zoveelste keer een straf voor dergelijke feiten. De Curva Nord van het Stadio Olimpico - waar de harde kern zit - gaat voor één wedstrijd dicht. Lazio liet nog weten alles in het werk te stellen om racisme uit te roeien.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Gianni Infantino toonde zich op sociale media solidair met Umtiti en Banda. “Laten we het luid en duidelijk roepen: nee tegen racisme”, schreef de FIFA-baas als bijschrift bij foto’s van Umtiti en Banda. “Moge de overgrote meerderheid van de fans, die goede mensen zijn, opstaan om alle racisten voor eens en altijd de mond te snoeren.”