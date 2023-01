Limburgse bedrijven staan in de rij om samen te werken met mode- en designcentrum Flanders DC . — © TV Limburg

Tongeren

Modesteunpunt Flanders DC heeft nieuwe werkmiddelen beet van de Vlaamse regering. Een convenant met minister van Economie en Innovatie Jo Brouns werd daarvoor ondertekend bij schoenenicoon Ambiorix in Tongeren. Brouns verlegt de focus van Flanders DC naar mode en design waar voorheen ook muziek en gaming steun kreeg. Als het over mode-ontwerp gaat, staat Limburg trouwens niet achteraan in de rij.