Looienaar Walter moet als eerste vertrekken in ‘1 Jaar Gratis’

Hoeveel bussen had De Lijn in zijn vloot in 2021? Hoeveel artiesten stonden er afgelopen editie op de podia van Pukkelpop? Deze twee vragen deden Walter de das om tijdens het cijferduel in 1 Jaar Gratis. “Vooral wat de affiche van Pukkelpop betreft, had ik beter moeten weten”, geeft Walter nadien toe. Of hij het lastig vindt dat hij als eerste moest vertrekken? “Ik vond het vooral erg om niet langer bij de groep te kunnen zijn. Ik ben nog naar verschillende opnames gaan kijken en je ziet dat iedereen dichter naar elkaar toegroeit. Dat ik dat moest missen, deed wel pijn. De jeugd noemde dat FOMO (Fear of Missing Out, nvdr.), maar voor mezelf leek dat wel een beetje op liefdesverdriet. Nu, ik heb dat redelijk snel kunnen plaatsen. Ik denk ook dat er andere kandidaten waren die het geld beter zouden kunnen gebruiken, dus ik gunde het iedereen.”(nco)