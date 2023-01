Het eerste dubbelinterview van Kim Meylemans en vriendin Nicole Silveira: “Ik hou ervan om mensen hun ongelijk te bewijzen”

Kim Meylemans (26) en Nicole Silveira (28), oftewel Team BB. België en Brazilië. Of blondine en brunette. Een dik jaar zijn ze intussen een koppeltje. En daarin kregen ze al heel wat te verduren. “We hebben al meer tegenslagen moeten verwerken dan een ander koppel in tien jaar. Maar dat heeft onze relatie alleen maar sterker gemaakt”, zegt Meylemans die - na haar dubbele enkelbreuk - vrijdag haar comeback maakt in de Wereldbeker in Winterberg.