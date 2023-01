Kinrooi/Genk/Lommel

Van alle Limburgse gemeenten heeft Kinrooi per inwoner het grootst geïnstalleerd vermogen aan zonnepanelen voor huishoudelijk gebruik. Met 838 watt per inwoner gaat Kinrooi Peer (834 W/inw.) en Oudsbergen (807 W/inw.) vooraf. Tellen we ook de grote zonneparken mee, dan is Lommel koploper in Vlaanderen met 3.481 W/inw.