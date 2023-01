Deurbelcamera betrapt onverwachte bezoeker op oprit: “Ik dacht eerst aan een kat”

Een gezin in Oostakker kreeg woensdagavond opvallend bezoek. Een nieuwsgierige vos kwam tot op de oprit van een woning en werd door de deurbelcamera gefilmd. “Ik dacht eerst dat het een kat was”, vertelt Claudia.

Het was woensdagavond iets na 20 uur toen er een alarm afging bij Claudia. Samen met haar man zat ze net in de zetel televisie te kijken. Het Nederlandse programma De douane in actie stond op. Maar plots detecteerde hun deurbelcamera beweging.

Vreemd, dacht de Oostakkerse. Toen ze de beelden van de camera bekeek, schrok ze zich een bult. Daar was op te zien hoe een vos rustig op haar oprit wandelde. Na enkele seconden draaide het dier zich om en rende het weg.

Raar gevoel

“Soms gaat het bewegingsalarm af door katten vanuit de buurt, maar een vos hadden we nog nooit gezien”, zegt Claudia. “Wat het dier hier deed? Geen idee. Het beestje moet denk ik echt wel honger gehad hebben. Anders zou het toch nooit zo dicht bij de huizen in een woonwijk gekomen zijn?”

Sinds dat voorval heeft Claudia de vos alvast niet meer teruggezien. Ze blijft ook met veel vragen zitten over wat het dier op haar oprit deed. “Op Facebook zie je wel vaker meldingen van een vos in een tuin. Maar één effectief op je oprit zien, geeft toch een raar gevoel.”

