Lommelaar Ali gaat voor de overwinning in ‘Big Brother’: “Ik wil tot de eindstreep gaan. Het is alles of niks”

Lommel

Als er iemand is die ervoor zal zorgen dat zijn verblijf in het Big Brother-huis een echt feestje wordt, is het wel Lommelaar Ali. De 35-jarige is een echte sfeermaker en optimist die altijd op zoek is naar het positieve in het leven. De docent Nederlands voor mensen met een taalachterstand wil met zijn job vooral mensen helpen die zich buitengesloten voelen in de maatschappij omdat ze de taal niet machtig zijn. Ali steekt ook niet onder stoelen of banken dat hij graag wil winnen: “Ik wil tot de eindstreep gaan. Het is alles of niks.” Hij heeft geen schrik om tactisch te spelen en andere mensen om de tuin te leiden om dat doel te bereiken.(nco)