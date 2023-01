Jere Uronen (ex-KRC Genk) op weg naar Schalke 04

Jere Uronen, samen met Kristian Thorstvedt, bij de bekerwinst van KRC Genk in 2021. — © Isosport

Jere Uronen (28) is op weg naar de Bundesliga. De Finse international ruilt het Franse Stade Brestois in voor Schalke 04, de rode lantaarn in de Duitse competitie. Het gaat om een uitleenbeurt met aankoopoptie.