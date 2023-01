Genk

Op 28 juni 2022 verloor Genkenaar en PVDA-volksvertegenwoordiger Gaby Colebunders (50) zijn dochter Giada (21). Colebunders stortte helemaal in en lag zelfs zes weken in het ziekenhuis. “Een stuk van mijn hart is weg en dat groeit nooit meer terug”, zegt Gaby een half jaar na het verlies van zijn dochter.