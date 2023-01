Shirin van Anrooij zet “grotere stap gezet dan verwacht”, Fem van Empel had last van knie in Koksijde

In het zand van Koksijde stond donderdag geen maat op Shirin van Anrooij. “Op deze cross had ik echt mijn zinnen gezet, dit is één van mijn favoriete wedstrijden van het jaar, met heel veel zand en dat vind ik gewoon leuk”, reageerde de Nederlandse van Baloise Trek Lions.

Met Puck Pieterse en Fem Van Empel domineert Van Anrooij momenteel in het veld. “Ik heb dit jaar wel een grotere stap gezet dan ik had verwacht en dat is heel leuk om vast te stellen. Ik ben blij dat ik mijn voet naast hen kan zetten. Ik ben vooral heel blij dat ik zo’n goede start maak. Dat is normaal mijn zwakke punt, maar nu was ik snel weg en dat scheelt een pak. Je moet de andere rensters niet meer voorbij, ik zat meteen vooraan en kon mijn eigen lijnen rijden.”

Van Empel bleef op 12 à 15 seconden hangen. “Dus wist ik dat ik geen foutjes mocht maken, maar echt dichter kwam ze niet. Op het einde werd het nog vrij vervelend met die vele gedubbelde rensters die niet meteen aan de kant gingen, maar gelukkig kon ik voorop blijven.”

De 20-jarige Van Anrooij komt steeds harder op de deur kloppen bij de elite. Met de wereldbeker in de Beekse Bergen in november brak ze helemaal door bij de profs, sindsdien viel ze niet meer van het podium en pakte ze met Koksijde haar vijfde zege van het seizoen

Van Anrooij weet nog niet of ze zal deelnemen aan het WK bij de profs of de beloften. “Eigenlijk had ik wel al de keuze gemaakt, maar ik begin nu toch te twijfelen. Ik werd nog nooit wereldkampioen bij de beloften. Vorig jaar verloor ik de sprint om het goud, Fem en Puck wonnen wel al bij de beloften, maar ik nog niet. Ik zal toch een keer de keuze moeten maken.”

© BELGA

Van Empel: “Knie speelde me parten”

Fem Van Empel (Jumbo-Visma) bezeerde haar knie bij de opwarming en kon donderdag in Koksijde nooit een vuist maken tegen haar land- en leeftijdsgenote Shirin van Anrooij. “Ik voelde me van bij de start niet top”, verklaarde de 20-jarige Nederlandse. “Meer dan een tweede plaats zat er niet in.”

Van Empel kwam ten val in de Wereldbeker in Val di Sole midden december en moest daarna voor enkele wedstrijden forfait geven wegens te veel hinder aan de knie. Net aan die knie bezeerde ze zich opnieuw bij de opwarming, toen ze tegen een nadar reed. “Ik heb zelfs nog getwijfeld of ik zou starten. Maar goed, ik was hier nu en ik heb er het beste van gemaakt. Het verbaasde me wel dat ik nog kon wegrijden bij Lucinda Brand en de anderen. Mijn conditie is alleszins goed, het is gewoon vervelend dat die knie pijn doet en ik niet honderd procent ben.”

Van Empel is niet van de partij in de wedstrijd in Gullegem, maar verdedigt normaal zondag wel haar leidersplaats in de Wereldbeker in Zonhoven. “Ik maak me niet al te veel zorgen voor zondag. De buitenzijde van mijn knieschijf doet pijn, maar als ik me vanavond en de komende dagen goed kan verzorgen, zal ik wel kunnen starten zondag.”