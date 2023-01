Litouwse autodief krijgt 4 jaar cel voor diefstal SUV’s van Lexus, Range Rover en Toyota

De twintiger moest zich vorige maand voor de rechtbank verschijnen voor verschillende autodiefstallen en diefstalpogingen op SUV’s van Lexus, Range Rover en Toyota. De 27-jarige man werd vanuit de Hasseltse gevangenis overgebracht zodat hij zijn verhaal kon doen voor de Tongerse rechter. Veel wilde hij echter niet kwijt over de feiten. “Geen commentaar”, hield hij vol toen de rechter een poging deed om hem te ondervragen.

Keyless entry- en keyless go-systeem

De procureur sprak over dezelfde modus operandi als in een andere dossier rond diefstallen van verschillende SUV’s in België, waarbij er vanuit een vakantiepark in Nederland geopereerd werd. De twintiger huurder begin dit jaar verschillende wagens op zijn naam waarmee hij volgens mastbepalingen en ANPR-gegevens uit het onderzoek meermaals de grens overstak op zoek naar interessante wagens.

Specifiek werd er gezocht naar auto’s met een keyless entry- en keyless go-systeem, waarbij er een signaal wordt geactiveerd tussen de wagen en de sleutel zonder dat de eigenaar de auto manueel moet ontgrendelen. Het unieke signaal van de wagen kon zo worden opgeslagen op blanco sleutels om de auto nadien te openen en te starten. De auto’s werden door de dief ook steeds uitgerust met een trackingsysteem zodat hij exact wist waar de auto zich bevond om de diefstal te kunnen plegen.

De twintiger kon volgens de procureur via zijn iCloud-account dat gelinkt was aan het trackingsysteem, de route van de huurauto’s op zijn naam en zijn eigen gsm-signaal onder de verschillende masten gelinkt worden aan vijf autodiefstallen in Bree, Lommel, Kasterlee en Arendonk. De zes pogingen vonden dan weer plaats in onder andere Beringen, Deinze, Merksplas, Zandhoven en Zaventem.

4 jaar cel

De Tongerse procureur verwees bij aanvang van zijn pleidooi naar een vonnis dat in juli door de rechtbank werd uitgesproken en waarbij zeven Litouwse mannen celstraffen tussen 20 maanden en 4 jaar opgelegd kregen voor autodiefstallen uit 2021. Toen ging het over veertien voltrokken diefstallen en zeven pogingen, verspreid over heel Vlaanderen.

Volgens de aanklager is het duidelijk dat de twintiger ook binnen diezelfde bende opereerde en in 2022 met dezelfde modus operandi aan het werk ging om opnieuw SUV’s van Range Rover, Lexus en Toyota te stelen. De twintiger werd donderdag veroordeeld tot vier jaar cel en een geldboete van 800 euro.

“Het grote probleem is dat wij ter zitting altijd moeten uitleggen op welke manier onze onderzoekers erin slagen om de daders te identificeren. Die mannen trekken daar ook lessen uit en kunnen in de toekomst nog beter anticiperen op onze onderzoekstechnieken. Maar ik kan die man hier nu verzekeren dat we zullen blijven doorgaan en er nog steeds achteraangaan. Het stopt hier niet. Die boodschap mag hij aan zijn vrienden doorgeven”, zo haalde de procureur op het einde van zijn pleidooi nog uit.