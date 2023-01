Ruth Beeckmans over het overlijden van haar grote liefde: “Alles wat nu komt, is een troostprijs”

Hoe diep rouw kan snijden. Ze weet het nu pas echt. Op 29 april vorig jaar moest Ruth Beeckmans (40) totaal onverwacht afscheid nemen van Gary (55), haar man, haar steun en toeverlaat, de papa van haar kinderen. Zo bruusk als zijn hart stopte met kloppen, zo hard raast de pijn acht maanden later nog altijd door haar lijf. Maar met de steun van alle ‘gouden’ mensen rond haar, probeert de actrice nu voorzichtig uit het dal te kruipen. Met Verliefd, verloofd, getrouwd in 24 uur keert ze binnenkort ook naar het scherm terug. Koppels begeleiden naar een verrassingshuwelijk op reis. “Natuurlijk was het confronterend, maar kon ik nu iets beters doen dan een programma over de pure liefde te maken?”