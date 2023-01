Zet de popcorn en nachos al maar klaar, want dit zijn de beste films van het voorjaar

SUPERTIP

AVONTUUR

Indiana Jones and the Dial of Destiny

Wat? De vijfde film in de serie met een intussen 80-jarige Harrison Ford als de archeoloog-avonturier in een regie van James Mangold (Logan). Spielberg is enkel uitvoerend producent.

Plot: Het verhaal speelt zich vooral af in 1969. Indiana Jones (Ford) onderzoekt met zijn petekind Helena (Phoebe Waller-Bridge) de rekrutering van ex-nazi’s (Mads Mikkelsen) door de Amerikaans overheid om voor de Russen op de maan te landen.

Succes? Ondanks de gemengde gevoelens van sommige fans over deel vier, Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, is een Indy-film altijd een megasucces. De vraag is of deel vijf Raiders of the Lost Ark kan overtreffen.

Weetje: Eind 2019 raakten Spielberg, Ford en Disney het niet eens over het script. Niet veel later verliet Spielberg de regiestoel, zogezegd omdat een nieuwe regisseur voor een frisse invalshoek zou kunnen zorgen. Op aanraden van Ford werd James Mangold binnengehaald. Eerder hadden Ford en Mangold al samengewerkt aan The Call of the Wild. (cc)

Uit op 30 juni.

DRAMA

Tár

Wat? Een sterke karakterstudie van Todd Field (In the Bedroom) die hoofdactrice Cate Blanchett mogelijk haar derde Oscar en vierde Bafta zal opleveren.

Plot? De beroemdste vrouwelijke dirigente (Blanchett) van het moment is op het toppunt van haar kunnen. Maar een duister verleden komt haar kwellen en dreigt haar toekomst te ondermijnen. Is haar ondergang nabij?

Succes? De prijzen die Blanchett binnenhaalt, kan van deze film een groot artistiek en een redelijk commercieel succes maken. Een film die in de lijst van het beste van 2023 zal belanden.

Weetje: Todd Field neemt, zoals zijn leermeester Stanley Kubrick, enorm veel tijd om een film te maken. Zijn vorige prent, Little Children, dateert van 2006. (cc)

Uit op 25 jan.

ACTIE

Mission: Impossible - Dead Reckoning, Part One

Wat? Het eerste deel van de zevende film in de reeks met Tom Cruise. Deel twee wordt midden 2024 verwacht. Christopher McQuarrie kroop voor de derde keer in de regiestoel van een M:I-film.

Plot? Er is weinig geweten over het verhaal. Maar mogelijk krijgt Ethan Hunt (Cruise) het aan de stok met Eugene Kettridge (Henry Czerny), Hunts baas uit de allereerste M:I-film die nu voor een internationale misdaadorganisatie werkt en Hunt wil rekruteren. Er zijn tussenstops in Venetië, Noorwegen, Polen en het Midden-Oosten.

Succes? Deel zes, Fallout, werd enorm enthousiast onthaald door publiek én pers. McQuarrie en Cruise willen nu nog beter doen wat stunts betreft. Cruise liet ter promotie al enkele making of-filmpjes van stunts ‘lekken’. Ze zien er alvast heel spectaculair uit.

Weetje: Na de achtste film zou Ethan Hunt met pensioen gaan. Dat viel ergens te verwachten. Tom Cruise blies intussen 60 kaarsjes uit en zelfs al is hij nog enorm fit, je kan niet tot je 70ste doen alsof je 30 bent. (cc)

Uit op 14 juli.

DRAMA

Oppenheimer

Wat? Christopher Nolans biografische film over Robert J. Oppenheimer, de controversiële vader van de atoombom.

Plot: Nolan belicht de driehoeksrelatie tussen Oppenheimer (Cillian Murphy), zijn vrouw Kitty (Emily Blunt) en zijn minnares (Florence Pugh). Daarnaast toont hij de moeilijke relatie tussen ‘Oppie’ en de militaire leider van het Manhattan Project, Leslie Groves (Matt Damon).

Succes? De film moet minstens 200 miljoen dollar opleveren om uit de kosten te komen. Voor een biopic is dat niet zo evident. Maar Nolan heeft veel fans en de film bulkt van de sterren (naast de vermelde namen ook nog Robert Downey JR., Kenneth Branagh en Jason Clarke).

Weetje: Nolan werkte 20 jaar samen met Warner maar raakte gefrustreerd door de aanpak van de studio tijdens de Coronaperiode. Hij stapte daarop over naar Universal. Het zegt iets over de macht van de regisseur van Memento. (cc)

Uit op 19 juli.

SUPERHELDEN

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Wat? De derde Ant-Man-film, de 31ste prent uit het Marvel Cinematic Universe en de eerste film van Phase Five van het MCU.

Plot? Scott Lang (Paul Rudd) wordt door toedoen van zijn dochter samen met de hele familie de Quantum Realm binnengesleurd. Daar blijkt Kang the Conquerer (Jonathan Majors) rond te hangen om zijn bijnaam eer aan te doen. O ja, Bill Murray doet ook mee als iemand uit het verleden van Janet van Dyne (Michelle Pfeiffer).

Succes? De humor en de cast (Paul Rudd, Michael Douglas, Evangeline Lilly, Michelle Pfeiffer) hebben van de Ant-Man-films enorme hits gemaakt. Dus zal deze derde film ook wel door het dak gaan.

Weetje: Er deden geruchten de ronde dat de rol van Canadese actrice Evangeline Lilly (Lost) zou ingekort worden omdat ze zich had uitgesproken tegen vaccinatie. Maar uit de titel blijkt dat ze nog steeds de ‘wasp’ speelt aan de zijde van Paul Rudd. (cc)

Uit op 15 feb.

DRAMA

The Fabelmans

Wat? Steven Spielberg verfilmt zijn jeugd. Min of meer toch. De personages hebben andere namen en sommige momenten werden gefictionaliseerd, maar volgens acteur Seth Rogen is heel veel in de film echt gebeurd.

Plot? De jonge Sammy Fabelman raakt verzot op film na het zien van de train crash in The Greatest Show on Earth. Hij krijgt een camera en begint oorlogsfilmpjes en westerns te regisseren. Een film over zijn familie zorgt echter voor een schokkende revelatie.

Succes? Dit is nog maar eens een briljante Spielberg-film, maar deze keer geen actiefilm of spannend drama. Sommige fans van Jaws en Indy-films zullen misschien niet staan te springen om een intimistische familiefilm te zien. Maar de naam Spielberg zal toch veel volk lokken.

Weetje: In de film heeft de jonge Fabelman een ontmoeting met een heel bekende regisseur. Die wordt vertolkt door niemand minder dan David Lynch. Spielberg had drie weken nodig én de hulp van actrice Laura Dern om Lynch te overtuigen. (cc)

Uit op 22 feb.

DRAMA

Het Smelt

Wat? Het langverwachte langspeelregiedebuut van actrice Veerle Baetens op basis van de bestseller van Lize Spit.

Plot? Dertien jaar na een incident uit haar puberteit keert volwassen Eva (Charlotte De Bruyne) terug naar haar geboortedorp met een blok ijs. Wil ze voorgoed afrekenen met een verleden dat haar getraumatiseerd heeft?

Succes? Wie het boek van Spit las, zal heel benieuwd zijn naar de verfilming. De selectie van de film door het Sundance Film Festival laat vermoeden dat Baetens werkstuk iets heel bijzonders moet zijn. Na Rebel, Zillion en Close een nieuwe Vlaamse superhit?

Weetje: Omdat Close-producer Dirk Impens stopte met Menuet, moest Baetens onderdak zoeken bij een ander productiehuis. Dat werd Savage Film van Bart Van Langendonck, de man achter Rundskop en D’Ardennen. Beter kon het niet zijn. (cc)

Nog geen releasedatum.

DRAMA

The Son

Wat? Het tweede deel van Florian Zellers psychologisch drieluik dat begon met The Father. Oscarwinnaar Anthony Hopkins is opnieuw van de partij, maar dan in een bijrol.

Plot? De 17-jarige Nicholas houdt het niet meer uit bij zijn moeder. Zijn vader (Hugh Jackman) die intussen hertrouwd is, wil zijn zoon opvangen. Op die manier hoopt hij niet dezelfde fouten te maken als zijn eigen vader (Anthony Hopkins).

Succes? Wie The Father geweldig vond, zal zonder enige twijfel The Son willen zien. Hugh Jackman levert een geweldige prestatie als vader die moet kiezen tussen zijn hart en zijn verstand en komt zeker in aanmerking voor een aantal grote prijzen.

Weetje: The Son en The Father zijn gebaseerd op Zellers eigen toneelstukken. Deel drie, The Mother, werd drie jaar geleden gelanceerd op de planken met Isabelle Huppert in de hoofdrol. Of er ook een filmversie van dat stuk komt, wil Zeller niet met zekerheid zeggen. (cc)

Uit op 1 maart.

SCIFI/ACTIE

65

Wat? Een sciencefiction-actiefilm met Adam Driver die lijkt op een mix van Oblivion, The Panet of the Apes en Jurassic Park.

Plot? Gevechtspiloot Miles (Driver) en zijn medereiziger crashen op een planeet. Die lijkt op de aarde, maar dan de aarde van 65 miljoen jaar geleden. Miles moet nu gevechten aangaan met dino’s en andere hongerige monsters. En misschien komt hij wel holbewoners tegen.

Succes? Afwachten. Regisseurs Scott Beck en Bryan Woods zijn de scenaristen van die uitzonderlijk originele en efficiënte sciencefictionthriller A Quiet Place. Als ze naast grandioze speciale effecten dezelfde scriptkwaliteit kunnen leveren in 65 zitten ze goed.

Weetje: Buiten de Star Wars-films heeft acteur Adam Driver zich nooit willen associëren met B-actiefilms. Maar Driver wilde misschien wat anders dan Marriage Story en White Noise. Hij heeft ook een neus voor goede scripts, ook al weigert hij het eindresultaat te bekijken. (cc)

Uit op 15 maart.

SCIFI/KOMEDIE

Guardians of the Galaxy Vol. 3

Wat? De derde Guardians of the Galaxy-film die avontuurlijker wordt en nog meer actie zal bevatten dan de vorige delen.

Plot? Peter Quill (Chris Pratt) schiet na een aanval op een planeet waar aliens onderdak krijgen uit zijn sloffen en gaat hij in de tegenaanval. Mogelijk is er ook een ontvoering van een van zijn teamleden (Rocket Raccoon of de groter geworden Groot?).

Succes? De absurde humor en popmuziek uit de jaren zeventig zijn de voornaamste ingrediënten die van de eerste twee delen hits hebben gemaakt. Met opnieuw regisseur James Gunn aan boord zal Marvel opnieuw de kassa horen rinkelen.

Weetje: Regisseur James Gunn werd eerst ontslagen na controversiële tweets. Maar onder druk van de cast werd hij opnieuw aangenomen. Nu is Gunn de grote baas van het vernieuwde DC Extended Universe, wat van hem een van de machtigste mannen in Hollywood maakt. (cc)

Uit op 5 mei.

ANIMATIE

Elemental

Wat? Een Pixar-animatiekomedie van Peter Sohn die op narratief vlak de richting uitgaat van Inside Out. De opvolger van Lightyear.

Plot? Ember, die uit vuur bestaat, ontmoet Wade, een waterelement. De vonk slaat over, maar die twee mogen en kunnen niet samenkomen. Toch ontstaat er een band die iedereen in de stad, waar vuur, water, land en lucht samenleven, doet verbazen.

Succes? Sohns vorige film The Good Dinosaur was een flop, enkel en alleen door de hoge kosten van de marketingcampagne. Maar Sohn heeft enorm veel ervaring bij Pixar en als zijn film scoort zoals Inside Out brengt Elemental vier maal zoveel op als hij gekost heeft.

Weetje: De ouders van regisseur Sohn werden geboren in Korea. Elemental is Sohns verhaal over hoe hij als zoon van immigranten in de jaren 70 de cultuurbotsingen in New York ervoer. (cc)

Uit op 16 juni.

