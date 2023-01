Radja Nainggolan kan alweer lachen en reageert op komische wijze op oproep van ex-club Antwerp

Op 20 december ontbond Radja Nainggolan in onderling overleg met de club zijn contract bij Antwerp. Twee dagen geleden reageerde hij voor het eerst en woensdag hing de 34-jarige middenvelder alweer de lolbroek uit.

“Het is jammer dat het zo moet eindigen”, schreef Nainggolan op Instagram. “Ik wil alleen maar zeggen dat ik (bij Antwerp, red.) veel goede mensen heb leren kennen: de medische staf, de witte en de mon en onze teammanager Sascha (Van de Sande, red.). Heel veel goede ploegmaats ook. Het enige wat ik nog tegen mijn ploegmaats wil zeggen, is dat ze moeten blijven knokken om ons doel te bereiken: Play-off 1. Ik wens mijn ploegmaats het allerbeste. Dat is alles.”

Woensdag deed de Great Old een oproep op de sociale media-kanalen. Antwerp is op zoek naar chauffeurs voor de RAFC Academy. En wie stelde zich (al lachend) kandidaat? Radja Nainggolan.

Aan stoppen heeft Nainggolan nog niet gedacht. Hij wil nog minstens anderhalf jaar voetballen. Na het seizoen 2023-2024 zal hij er 36 zijn. Dan pas wil hij de schoenen aan de haak hangen. Intussen focust hij ook al meer en meer op zijn post-carrière. Zo richtte hij vorig jaar RadLab op, een bedrijf dat zich specialiseert in de verhuur van onder andere privéjets, luxejachten en exclusieve villa’s.