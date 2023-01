Poetin vraagt 36 uur lang staakt-het-vuren voor Russisch-Orthodox Kerstmis

De Russisch-Orthodoxe kerk viert Kerstmis op 6 en 7 januari. De Russische patriarch Kirill had daarom donderdag gevraagd om een staakt-het-vuren in Oekraïne “Ik, Kirill, patriarch van Moskou en heel Rusland, doe een beroep op alle partijen die betrokken zijn bij het interne conflict met een oproep om het vuren te staken en een kerstbestand in te stellen van 6 januari ‘s middags tot 7 januari middernacht, zodat orthodoxe mensen de diensten op kerstavond en de dag van de Geboorte van Christus kunnen bijwonen”, liet hij weten in een bericht op de website van de kerk.

Michailo Podoljak, een adviseur van president Volodimir Zelenski, had het voorstel van de patriarch afgewezen. Hij noemde het “een cynische valstrik”. Volgens Podoljak heeft de Russisch-Orthodoxe Kerk niets te zeggen over dergelijke zaken.

De Russische president Vladimir Poetin nam daarna zelf het heft in handen. “Rekening houdend met de oproep van Zijne Heiligheid Patriarch Kirill, draag ik de minister van Defensie van de Russische Federatie op een staakt-het-vuren in te stellen langs de gehele contactlijn van de partijen in Oekraïne van 6 januari 2023 om 12.00 uur tot 7 januari 2023 om 24.00 uur. Aangezien een groot aantal orthodoxe burgers in de gevechtsgebieden woont, roepen wij de Oekraïense zijde op een staakt-het-vuren af te kondigen en hen toe te staan op kerstavond en op eerste kerstdag diensten bij te wonen”, liet hij in een statement weten.