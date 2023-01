Eng moment: haai komt wel erg dicht bij strandgangers en die hebben eerst niks door

Strandgangers aan het Australische Mullaloo hebben exact één jaar geleden van wel heel dichtbij kennis gemaakt met een haai. Het dier kwam even piepen in het ondiepere water, maar bleef toch op een veilige afstand. Eerst hadden de zwemmers niks door, maar plots had Toby Nicol (35) het dier toch opgemerkt. “Ik haalde mijn drone boven om dit speciale moment vast te leggen”, vertelde hij achteraf. “Het was toen pas dat ik kon zien hoe dicht de haai eigenlijk wel was.” Alle strandgangers bleven rustig en ook het dier zwom uiteindelijk gewoon weer weg. Niet veel later werd toch besloten om het strand af te sluiten omdat er meerdere haaien waren gespot.