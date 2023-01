Jaren tachtig jurken, geen ‘plus ones’ en blurry foto’s: dit zijn de huwelijkstrends voor 2023

Daar komt de bruid… ook in 2023. En dat doet ze met een kleiner bruidsboeket, een jurk uit de jaren tachtig en gasten zonder hun plus ones. “Bruidsparen willen steeds vaker hun speciale dag doorbrengen met een kleinere groep dichte familie en vrienden. Daarbij voelen ze zich vrijer om kennissen of plus ones uit hun gastenlijst te schrappen”, klinkt het bij House of Weddings, dat jaarlijks de huwelijkstrends op een rijtje zet.