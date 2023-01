Kopzorgen voor Mathieu van der Poel, die opnieuw last van zijn rug kreeg: “Ik snap ook niet waar dit ineens vandaan komt...”

Geen triomf voor Mathieu van der Poel in de Duinencross van Koksijde. De Nederlander stuitte op een beresterke Wout van Aert, maar vooral: hij kreeg opnieuw last van zijn rug.

LEES OOK. Zandkoning Wout van Aert deelt een mokerslag uit aan Mathieu van der Poel en wint met overmacht in Koksijde

Van der Poel reed vorig jaar slechts een paar crossen, alvorens een streep door zijn veldritseizoen te zetten wegens aanslepende rugklachten. Zijn voorjaar was even in gevaar, maar de Nederlander keerde sterk terug en won de Ronde van Vlaanderen.

Dit seizoen liep alles goed met zijn rug, waarvoor hij speciale oefeningen doet, tot nu dus. “Het is de eerste keer sinds dat ik er opnieuw last van heb”, zuchtte Van der Poel na de finish. “Dat is kl*ote natuurlijk, maar niks aan te doen. Ik voelde het al vrij snel. Jammer, want ik had echt uitgekeken naar deze wedstrijd, een van de crossen die ik had aangestipt. Ik voelde me ook goed, mijn benen waren goed, maar op een bepaald moment kon ik bijna mijn ene voet niet meer voor de andere zetten.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Opnieuw kopzorgen dus voor de Nederlandse vedette. “Het was tot nu toe altijd vrij goed gegaan, dus ik begrijp niet goed waar dit nu ineens vandaan komt”, klonk het. “In de voorbije crossen waren ik en Wout altijd aan elkaar gewaagd en dan was het logisch geweest dat we die lijn hier hadden doorgetrokken. Maar ik maak me nu dus wel een beetje zorgen. Het komt wel in orde, we gaan die rug morgen goed losmaken om zondag weer het beste van mezelf te kunnen geven.”

De cross in Zonhoven wordt de voorlopig laatste cross voor Van der Poel, die op stage vertrekt.

Sweeck kan leven met derde plaats

Laurens Sweeck (Crelan-Fristads) heeft stilaan weer de goede vorm te pakken. “Het liep even wat minder, maar nu voel ik me weer goed”, zei hij donderdag na zijn derde plaats in Koksijde.

Sweeck reed een sterk eerste deel en kon lange tijd gelijke tred houden met Wout van Aert en Mathieu van der Poel, maar toen de Belgische kampioen in de vierde ronde stevig uithaalde, moest de zandspecialist passen en werd het uiteindelijk een derde plaats. “Ik ben blij dat ik hen even kon volgen, maar plots stak Wout twee tanden bij en moest ik mijn meerdere erkennen, meer dan die derde plaats zat er niet in.”

Sweeck won in november vier wedstrijden, waaronder twee wereldbekers (Maasmechelen en Beekse Bergen) en sleepte daarna nog enkele podiumplaatsen uit de brand in december, maar sinds de wereldbeker in Gavere op tweede kerstdag sputterde de motor, ook door rugproblemen. Na Diegem paste hij dan ook voor de wedstrijden in Loenhout, Baal en Herentals, in het zand van Koksijde herrees hij opnieuw. “Ik ben blij, ik voel me een pak beter in vergelijking met een paar wedstrijden geleden. Hopelijk kan ik dit gevoel doortrekken naar de komende wedstrijden.”