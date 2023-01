Wout van Aert glundert na onemanshow in Koksijde: “Die viering? Dat was een beetje voor de show”

Met een voorsprong van 1’38 op rivaal Mathieu van der Poel schreef Wout van Aert voor de tweede keer in zijn carrière de Duinencross in Koksijde op zijn naam. “Ik was gebrand om hier de overwinning te pakken”, aldus de Belgische kampioen.

“Ik denk niet dat ik de allerbeste ben in door het zand rijden, maar de vorm is goed”, aldus een glunderende Wout van Aert. “En dat komt dan vooral boven in de tweede helft van de wedstrijd. De wissel van de tubes was daarbij wel cruciaal. Het had op de middag al wat geregend, dus ik durfde nog wel starten op slicks. Maar tijdens de cross begon het nog meer te druppelen en dus wilde ik niet altijd extreme risico’s nemen in het grasveld om dat tikkeltje voordeel te hebben in het zand. Ik heb dan de beslissing genomen om te wisselen.”

Van Aert kwam met een opvallend gebaar over de streep: een linkse, een rechtse en een uppercut.

“Dat was een beetje voor de show”, lacht de Belgische kampioen. “Hopelijk hebben de mensen het wat kunnen appreciëren. Ik was gebrand om hier de overwinning te pakken. Niet persé omdat ik in Herentals verloren heb. Ik heb de voorbije jaren niet vaak in Koksijde kunnen rijden. Door blessures, de kalender… Ik ben dus blij dat deze cross deze week viel en ik hier nog eens heb kunnen winnen. Het is altijd leuk om op deze manier te kunnen zegevieren. Ik voelde me heel sterk en kon goed recupereren tussen de zandstroken. Ik heb ook weinig fouten gemaakt, dus dit was een uitstekende prestatie.”