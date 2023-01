Helemaal terug van weggeweest: de nineties mood ring

Een vrolijke dag of toch eerder in een wispelturige bui? Zeg het met een mood ring, een sieraad waarmee je je eigen gevoel omarmt en tegelijk een signaal geeft aan je entourage. De juwelen waren een hit in de nineties, maar maken nu weer furore op Tiktok.

Een mood ring of stemmingsring is een juweel met een steen, die bestaat uit thermotrope vloeibare kristallen. Als reactie op temperatuurschommelingen gaan die kristallen bewegen en verandert de kleur. Volgens believers vertegenwoordigt elke kleur ook een andere emotie of gevoel. Zo zou donkerblauw aantonen dat je behoorlijk ontspannen bent, terwijl rood wijst op angst. Achter een roze ring zit een vrolijk gevoel, maar zwart betekent stress. En kleurt de ring groen? Dan schieten je emoties mogelijk alle kanten uit.

De exacte oorsprong van de ringen is onbekend. Her en der wordt beweerd dat New Yorkers Joshua Reynolds en Maris Ambats ze in de seventies hebben geïntroduceerd nadat hij zijn stressvolle job op Wall Street had opgezegd. Anderen denken dat de Californische Marvin Wernick, juwelier van beroep, al in 1965 op het idee kwam nadat hij artsen thermotrope tapestrips zag gebruiken om de lichaamstemperatuur te meten bij kinderen.

Twee dingen zijn wel zeker: in de jaren ‘90 droeg iedereen ze om hun emoties te accepteren en angsten onder controle te houden én de nostalgische ringen zijn helemaal terug. Dat bewijst alleen al de hashtag #moodrings op Tiktok met meer dan 55 miljoen views.

