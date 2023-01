Zandkoning Wout van Aert deelt een mokerslag uit aan Mathieu van der Poel en wint met overmacht in Koksijde

Wout van Aert heeft in Koksijde de Duinencross op zijn naam geschreven. De Belgische kampioen reed eeuwige rivaal Mathieu van der Poel aan flarden in het zand en had aan de finish meer dan een minuut voorsprong. Laurens Sweeck was een sterke derde.

Van Aert zag Van der Poel twee dagen geleden de zege pakken in ‘zijn’ Herentals. Weliswaar na een lekke band in het slot, maar toch. De Belgische kampioen aasde dus op wraak in het zand van Koksijde, waar het geleidelijk aan harder en harder ging regenen.

Van der Poel domineerde de beginfase. Al in de eerste ronde demonstreerde hij even zijn ‘skills’ op de tweede passage op de Herygersduin. Hij kliefde er heerlijk door, maar besloot niet door te trekken. Sweeck, Van Aert, Vandebosch en Merlier volgden toen nog. Een ronde later ging Van der Poel wel solo. Van Aert leek te weinig grip te hebben in de gladde modderstroken en verloor terrein. Maar ver raakte de Nederlander niet. Van Aert reed in één ruk naar zijn rivaal toe en wisselde wat later zijn zandtubes in voor griffo’s. Het begon namelijk steeds feller te regenen. Sweeck ontpopte zich tot een goeie derde, maar moest wat later toch lossen.

Dat moest ook Van der Poel. Van Aert trok als een gek door in het zand, sloeg een kloof en keek eigenlijk niet meer om. De Nederlander zag af en zag zijn achtergrond gestaag oplopen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Bij het ingaan van de zesde ronde keek Van der Poel al tegen een achterstand van 44 seconden aan. Met nog drie ronden te rijden was de overwinning nu al binnen voor Van Aert. Van der Poel strekte wat later ook zijn rug, de rug die hem vorig jaar zo veel last bezorgde.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Intussen blijf Van Aert als een bezetene door het zand klieven, op weg naar een echte triomf in Koksijde. Van der Poel kreeg nog even last van Sweeck, maar finishte als tweede. Goed voor overwinning nummer twee van de Belgische kampioen in Koksijde, na 2014.

Uitslag:

1. Wout van Aert in 1:02:48

2. Mathieu van der Poel +1’38”

3. Laurens Sweeck +2’06”

4. Eli Iserbyt +2’12

5. Lars van der Haar +2’20”