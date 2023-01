Spice Girl Mel C laat zangcarrière achter zich en trekt haar dansschoenen aan

Spice Girl Melanie C (48) heeft beslist haar carrière een andere wending te geven. In plaats van te zingen, zal ze binnenkort te zien zijn in een dansshow. Dat schrijf The Mirror.

De voormalige Spice Girl zal van 19 januari tot 29 januari te zien zijn in de dansshow How did we get here?. Die werd gechoreografeerd door Jules Cunningham en ze zal te zien zijn naast de bekende danser Harry Alexander.

Het nieuws komt er nadat Mel C onlangs in Polen weigerde te zingen. Ze stond er gepland voor een optreden op nieuwjaar, maar ze besloot last minute niet te verschijnen. Veel details gaf ze niet vrij over de reden, maar volgens Britse media zou het iets te maken kunnen hebben met de rechten van de LGBTQ+-gemeenschap in Polen.