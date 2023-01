De tien supertips dit cultuurseizoen: de zweep van Indiana Jones en Guga Baúl in bad met stroop

Indiana Jones and the Dial of Destiny is de vijfde film in de serie met een intussen 80-jarige Harrison Ford als de archeoloog-avonturier. — © RR

Dé expo van het jaar vindt in Amsterdam plaats. Limburgers zijn wereldburgers, dus die tippen we ook. Ook in onze eigen gouw zijn er de komende maanden voorstellingen en tentoonstellingen die je niet mag missen. We vissen er tien uit.

EXPO

Meer Vermeer

Niet vlak om de hoek, maar een expo die elke rechtgeaarde kunstliefhebber niet mag missen. In Amsterdam worden vanuit de halve wereld 28 schilderijen van Johannes Vermeer (1632-1675) samengebracht. Dat zijn er heel veel, als je weet dat er van deze kunstenaar uit Delft maar 37 werken bekend zijn. Er zijn doeken bij die nooit in Nederland geëxposeerd werden. Ook gaat er veel aandacht naar recent onderzoek dat overschilderingen op Het melkmeisje aan het licht bracht.(agr)

Vermeer, van 10/2 tot 4/6, Rijksmuseum Amsterdam. Info: www.rijksmuseum.nl

© Mauritshuis Den Haag

FAMILIE

De Krokusvakantie is van de kids

Wat in 1996 klein begon, vanuit het idee om tijdens de krokusvakantie activiteiten uit te werken voor kinderen en families, is inmiddels uitgegroeid tot een wereldwijd als referentie erkend kunstenfestival voor een jong publiek. Er staan zeker al drie premières op het programma: Bazar van Laika, Exit van Piet Van Dycke en What remains van Zoë Demoustier (foto). (agr)

Krokusfestival, van 15 tot 23/2 Cultuurcentrum Hasselt. Info: www.ccha.be

© RR

THEATER

Guga Baúl en Jonas Van Thielen baden in Vlaamse fictie

Het zou een tv-programma van Steven Van Herreweghe kunnen zijn, maar het is een theatervoorstelling van Guga Baúl en Jonas Van Thielen. Ze vlooien de Vlaamse fictieklassiekers van de jaren 80 en 90 uit. Van Kulderzipken tot de Urbanusfilms vinden ze vreemde verbanden en verborgen verhalen. Verwacht je vooral aan aanstekelijk enthousiasme. (agr)

Badje vol met stroop, Guga Baúl en Jonas Van Thielen, op 28/1 De Kroon Bocholt, op 11/3 Cinema Walburg Hamont-Achel, op 24/3 cc Beringen, op 6/5 Muze Heusden-Zolder en op 10/5 De Kimpel Bilzen. Info: www.gugabaul.be

© RR

COMEDY/CONCERT

Erhan Demirci laat Bart Herman in het Turks zingen

Stand-up comedian Erhan Demirci en singer-songwriter Bart Herman leerden elkaar kennen op een cruise met Radio2-luisteraars. Nu maakt deze onuitgegeven combinatie een zaalshow, waarin ze met een mix van comedy en muziek het verhaal van hun vriendschap vertellen. Bart Herman zal zelfs in het Turks zingen. “Hij doet dat heel goed”, zegt Erhan Demirci. “Ik liet het horen aan mijn familie. Iedereen was verrast.” (agr)

Erhan & Herman, Erhan Demirci en Bart Herman, op 21/1 Muze Heusden-Zolder (uitverkocht), op 3/2 cc Maasmechelen, op 18/2 De Adelberg Lommel, op 24/3 cc Houthalen-Helchteren en op 30/3 cc Beringen. Info: www.erhandemirci.be, www.bartherman.be

© Tine De Wilde

COMEDY

Bonte avond op z’n Lamootjes

Gunter Lamoot is toe aan zijn zesde theatershow. En die komt maar liefst acht jaar na zijn vijfde. “In feite is ‘t simpel”, zegt hij. “Het is veel te lang geleden en ik wil jullie van alles laten zien en horen. Verhalen en oneliners, ontboezemingen en beelden, sketches en kluchtjes. Het wordt een bonte avond op z’n Lamootjes.” Voorlopig maar één keer in Limburg mee te maken. (agr)

The One & Lonely, Gunter Lamoot, op 3/5 Cultuurcentrum Hasselt. Info: www.gunterlamoot.be

© Sarah Van den Elsken

CONCERT

Grasduinen in verzameld werk van Hugo Matthysen

HURORAM! is het nieuwste project van Hugo Matthysen, Ronny Mosuse en Aram Van Ballaert. Een trio dat vooral bekend is als Clement Peerens Explosition. Maar in deze show zal geen Antwerps worden gesproken en gaat het er – dixit Matthysen – “iets beschaafder aan toe.” Is dat een tautologie? Soit: verwacht een soort verzameld werk van Matthysen: liedjes voor zijn bands, maar ook teksten voor toneelstukken, televisieprogramma’s etc. (cru)

HURORAM!, op 24/3 C-mine Genk. Info: www.c-mine.be

© Koen Bauters

CONCERT

Clara, Mauro en Jan eren Kris De Bruyne

In 2021 overleed singer-songwriter Kris De Bruyne. Vijftig jaar geleden verscheen zijn debuutalbum. Nu krijgt zijn eclectische liederenschat een gloednieuwe lezing. Daar zorgt een generatie- en genre-overschrijdend trio voor: Clara Cleymans, Mauro Pawlowski en Jan de Smet. De titel van het programma verwijst naar zijn song Prachtig nieuw lief. (agr)

Prachtig nieuw lied, Clara Cleymans, Mauro Pawlowski en Jan de Smet, op 3/2 Muze Heusden-Zolder. Info: www.muze.be

© RR

COMEDY

Philippe Geubels baadt in droge humor

In onze vorige special kondigden we al aan dat Philippe Geubels eindelijk weer de zalen in trekt. In ‘Geubels gaat in bad’ brengt hij zijn typische droge humor, maar hij voegt er voor het eerst ook wat meer ernstige topics aan toe, zoals het feit dat zijn moeder vroeger lange tijd in een coma belandde. Bijna alle voorstellingen zijn uitverkocht, maar voor de shows van december in de Trixxo Arena in Hasselt zijn wél nog tickets. We zeggen het je nu al, want anders is reserveren mogelijk te laat.(cru)

Geubels gaat in bad, nog tickets voor 1 en 2/12 Trixxo Theater Hasselt. Info: www.philippegeubels.be

© Luc Daelemans

CONCERT

Knuffels van rocker Strand Of Oaks

Vorig jaar speelde Tim Showalter aka Strand Of Oaks nog een monumentale show op het nieuwe festival Hear Hear op de wei van Pukkelpop. Nu keert hij terug naar Limburg voor een zaalconcert. Op 26 januari staat hij in C-mine Genk. Je weet wat te verwachten: fantastische songs en zo goed als zeker aan het einde van het concert weer een heleboel knuffels van zijn lekker bezwete baard.(cru)

Strand of Oaks, 26/1 C-mine Genk. Info: www.c-mine.be

© RR

FILM

Indiana Jones haalt zijn zweep nog eens uit de kast

Indiana Jones and the Dial of Destiny is de vijfde film in de serie met een intussen 80-jarige Harrison Ford als de archeoloog-avonturier. Deze keer zit niet Spielberg in de regiestoel, maar James Mangold. Het verhaal speelt zich vooral af in 1969. Indiana Jones onderzoekt met zijn petekind Helena (Phoebe Waller-Bridge) de rekrutering van ex-nazi’s (Mads Mikkelsen) door de Amerikaanse overheid om voor de Russen op de maan te landen. (cc)

Uit op 30 juni