Wat is crossen in het zand leuk: onbekende Amerikaan doet een perfecte koprol in Koksijde, tot groot jolijt van het publiek

Crossen in het zand, nat zand dan nog deze keer in Koksijde, is een aparte stiel. Dat mocht Ben Frederick woensdag ondervinden. De Amerikaan maakte van dichtbij kennis met het Belgische zand toen hij een koprol maakte. Een perfecte, want hij stond gewoon recht en deed een buiging richting het dolenthousiaste publiek.