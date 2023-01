Onze tv-tips: gehaaide vrouwen, een nieuwe inspecteur en wateroverlast

Widows

Canvas, vr, 20.55u

Wanneer vier mannen bij het plegen van een overval in Chicago sterven, worden hun echtgenotes onder druk gezet door schuldeisers. Ze slaan de handen in elkaar om de volgende overval die hun mannen gepland hadden tot een goed einde te brengen. IJzersterke misdaadthriller van Steve McQueen die kan rekenen op klinkende namen als Viola Davis, Michelle Rodriguez, Colin Farrell en Liam Neeson.

Ridley

Een, vr, 20.45u

Maak kennis met de gepensioneerde inspecteur Alex Ridley, wiens hulp wordt ingeroepen als adviseur bij complexe moordzaken. Deze minireeks van vier afleveringen, elk met speelfilmlengte, brengt elke vrijdag een nieuw verhaal. En dus ook een nieuwe moordzaak. Vanavond treft men het lichaam van een boer aan en gaat het over een vermissing die al dertien jaar onopgelost blijft.

Het Water Komt

NPO2, vr, 20.30u

In 1953 overspoelde Nederland. Het is het komende jaar alweer 70 jaar geleden dat de immense watersnoodramp voor ontzettend veel leed en menselijke slachtoffers zorgde. Liefst 2.400 doden waren te betreuren en ook de materiële schade was immens. Deze documentaire reconstrueert de fatale nacht van 31 januari op 1 februari 1953, waarin niemand het onheil zag aankomen. (tove)