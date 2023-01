Hasseltse spookrijdster die ernstig ongeval veroorzaakte had twee flessen Martini op en wiet gerookt

Een Hasseltse automobiliste (41) die op 14 september 2021 door spookrijden bij Schinnen in Nederlands-Limburg een ernstig ongeval veroorzaakte, bleek bijna 3 promille alcohol in haar bloed te hebben. Het was niet de eerste keer dat ze onder invloed ging rijden.

De zaak diende dinsdag in hoger beroep voor het gerechtshof in Den Bosch.

Bij het ongeval op de A76 raakten die septemberavond iets na tien uur drie automobilisten gewond. Even daarvoor kwam het op de A2 al tot een incident. De vrouw uit Hasselt sneed bij het inhalen een vrachtwagen af, deze moest uitwijken en liep schade op.

“In plaats van te stoppen is de verdachte doorgereden. Later kwam deze op de A76 in botsing met drie auto’s. Dit alles gebeurde terwijl ze stomdronken achter het stuur zat”, schrijft de rechtbank Limburg. “Het is een wonder dat er geen doden zijn gevallen.”

Wiet

De spookrijdster gaf aan twee flessen Martini te hebben gedronken. Ook had ze wiet gerookt. Duidelijk is dat de automobiliste bij de rotonde Nuth in de verkeerde richting (België) de snelweg opreed. Na ongeveer anderhalve kilometer kwam het tot een aanrijding.

Het eerste slachtoffer week uit, remde en knalde in de vangrail, het tweede slachtoffer zag twee koplampen opdoemen. “Plots voelde ik een harde klap en was het ongeluk al gebeurd”, verklaarde deze automobilist. Een derde betrokkene kon het ongeval niet ontwijken. Een van de slachtoffers liep door de botsing een posttraumatische stressstoornis op en kon een half jaar na de botsing nog steeds niet werken.

De verdachte werd na het ongeval op een psychiatrische afdeling opgenomen. “Ze kampt al haar hele leven met een alcoholprobleem. Er is geen sprake van inzicht” zegt de reclassering. “Alleen in crisissituaties werkt ze mee. Nadien verlaat ze tegen advies in de kliniek en gaat ze niet in op verwijzingen voor nazorg.”