Verliest STVV ook Ameen Al-Dakhil? “In de zomer heeft Vincent Kompany me gebeld”

Toch volop gemor in het STVV-kamp. Zowel bij ploegmakkers als stafleden. Zij hadden Christian Brüls graag langer voor STVV zien spelen, maar de economische wetten zijn nu eenmaal anders. Erger nog: het is ook duidelijk dat Ameen Al-Dakhil de volgende vertrekker wordt. Burnley, de leider in de Engelse tweede klasse, bereidt zich voor op de komst van de 20-jarige belofteninternational. Het is op Stayen wachten tot het officiële bod van de ploeg van Vincent Kompany binnenvalt.

“In de zomer heeft Kompany me persoonlijk gebeld, maar de jongste weken niet meer”, glimlachte Al-Dakhil op de persconferentie bij STVV donderdagnamiddag. “Of ik klaar ben voor het vertrek? Ik hoop van wel. Dat is moeilijk vooraf in te schatten, natuurlijk. Ik maak me er ook niet al te druk om. Ik spéél bij STVV en kan hier nog elke dag bijleren. Dat is voor een 20-jarige speler waar het om gaat.”

Of Al-Dakhil ook bij Burnley zomaar meteen in de elf zal staan, is natuurlijk een andere zaak. “Maar ik heb mijn voordelen. Ik ben een grote verdediger en heb mijn snelheid. Dat moet ik in de toekomst uitbuiten. Als jong gastje droomde ik altijd van de Premier League. Van voetballen voor Manchester United. Maar ik besef maar al te goed dat het niet velen gegeven is om die grote stap te zetten.”

Bernd Hollerbach: “Ameen is een topspeler”

“Wat Ameen mij in een jaar tijd getoond heeft, is sensationeel”, bewierookte Bernd Hollerbach zijn bijzitter op de persbabbel in Sint-Truiden. “Hij heeft een topkarakter en heel veel kwaliteit. Al-Dakhil wil elke dag bijleren. Ik vind hem een topspeler. Waarom? Als hij een mindere dag heeft, speelt hij niet aan tien of twintig procent maar nog altijd op zeventig procent. Zij die dat kunnen, zijn voor mij topspelers. Natuurlijk zijn er nog foutjes, maar hij bezit nu al heel veel maturiteit. Als Ameen zo slim is om niet de centen achterna te lopen en zich te focussen op zijn spel, komt die topcarrière er vanzelf. Geld komt later wel.”

Wordt de match op Standard dus de laatste wedstrijd voor Al-Dakhil in het STVV-shirt? “Dat kan ik niet inschatten”, besloot Al-Dakhil. “Ik heb mijn manager bewust gevraagd om de concrete info zo veel mogelijk van me weg te houden tot de zaak echt rond is.”