DAKAR. Nasser Al-Attiyah steviger leider na winst in vijfde etappe

De Qatarees Nasser Al-Attiyah (Toyota) heeft donderdag met winst in de vijfde etappe zijn leidersplaats in de Dakar verstevigd. De viervoudige eindwinnaar had 1:57 voor op de Spaanse drievoudige eindwinnaar Carlos Sainz (Audi). De Fransman Stéphane Peterhansel (Audi), veertien keer winnaar van de Dakar, finishte op 3:44 als derde.

In de stand rukte Peterhansel op naar de tweede plaats, op 22:36 van de winnaar van vorig jaar. De Saoediër Yazeed Al Rajhi (Toyota), donderdag vierde, is op 27:01 derde.

De Zuid-Afrikaan Henk Lategan (Toyota) nam de beste start, maar moest aan het volgende waypoint Petershansel laten voorgaan, waarna de Fransman Sébastien Loeb overnam. Na 182 kilometer had Loeb drie seconden voorsprong op Al-Attiyah en zeven op Peterhansel. Aan het volgende waypoint had Al-Attiyah de leiding overgenomen en had hij tien seconden voor op Loeb en 22 op Peterhansel.

Na 355 kilometer moesten Loeb en zijn Belgische copiloot Fabian Lurquin de rol lossen. De Fransman verloor een kwartier en alle kansen op een tweede etappezege. Die ging uiteindelijk naar Nasser Al-Attiyah. Voor de Qatarees is het zijn tweede etappezege in deze Dakar en de 46e in zijn carrière.

© AFP

Motorrijder Adrien Van Beveren wint vijfde rit

Adrien Van Beveren (Honda) heeft donderdag de vijfde etappe in de Dakar voor motorrijders gewonnen. De Fransman kwam na 200 kilometer aan de leiding toen de vier rijders voor hem een navigatiefout maakten. Hij hield de Chileen José Ignacio Cornejo Florimo (Honda) nipt af met dertien seconden. De Amerikaan Mason Klein (KTM) eindigde als derde op 5:13.

De Amerikaan Skyler Howes (Husqvarna), zesde op 10:05, neemt de leiding over van de Australiër Daniel Sanders (GasGas), die de 21e tijd reed en 26:56 verloor. In de stand heeft hij 44 seconden voor op de Argentijn Kevin Benavides (KTM), zevende in de daguitslag. Klein is op 1:40 derde. Howes tuimelde naar de achtste stek, op 13:18.

Joan Barreda Bort (Honda) dook donderdagochtend in alle vroegte als eerste de woestijn in. De Spanjaard die woensdag zijn 29e Dakarrit, won hield aan de etappe een gebroken teen over. Bij de eerste tijdcontrole, na 37 kilometer had hij een achterstand van twee minuten. Na 182 kilometer was de Australiër Toby Price (KTM) de snelste van het pak, met in zijn zog Barreda Bort, de Chileen Pablo Quintanilla (Honda) en Howes. Dat viertal ging op 20 kilometer van de bevoorrading in de fout. Ze moesten een bocht nemen om een waypoint en de juiste route te vinden. Van Beveren liet zich niet vangen en nam de leiding.

Nacho Cornejo nam een tijdje de leiding over van zijn teamgenoot, maar moest uiteindelijk de overwinning aan Van Beveren laten. Die boekte zijn eerste etappezege in deze Dakar en de derde in zijn carrière.

Jérome Martiny (Husqvarna) reed lange tijd in de top dertig, tot hij 17 kilometer voor de bevoorrading zonder benzine viel. “Ik denk dat mijn benzinetank lekt, want ik heb onderweg geen gekke dingen gedaan. Ik heb heel lang moeten wachten maar uiteindelijk is er toch een Chinees gestopt van wie ik twee liter kreeg en zo rustig naar de bevoorrading kon rijden. Heel sympathiek van die man. Intussen is de tank volledig gevuld. Ik ga rustig naar het bivak rijden. De verloren tijd haal ik toch niet meer in”, vertelde Jérome Martiny vanuit de bevoorrading. Aan het volgende waypoint passeerde de Belg als 99e. Aan het laatste waypoint was hij al opgeklommen naar plaats 73.

Moreno Flores wint vijfde etappe bij de quads

Met winst in de vijfde etappe heeft de Argentijn Francisco Moreno Flores (Yamaha) donderdag de hegemonie van de Fransman Alexandre Giroud (Yamaha) doorbroken in de Dakar voor quads. De Amerikaan Pablo Copetti (Yamaha) werd op 53 seconden tweede, de Braziliaan Marcelo Medeiros (Yamaha) op 1:24 derde.

Na vijf zeges op rij (inclusief proloog) moest Giroud, vorig jaar eindwinnaar, donderdag vrede nemen met een vijfde stek, op 7:15. Met een voorsprong van 39:48 op Flores blijft hij wel stevig leider. De Litouwer Laisvydas Kancius (Yamaha) volgt als derde al op 1u12:39.

Giroud heerste de voorbije dagen, maar nam donderdag wat gas terug. Medeiros zette aan het eerste waypoint de snelste tijd neer, waarna Flores het commando overnam en volhield tot het einde. Voor de Argentijn, die vorig jaar als tweede eindigde, is het zijn eerste zege in deze Dakar en de tweede in zijn carrière.

De Dakar is nu zes dagen ver. Eén proloog en vijf etappes waren samen goed voor 2.057 competitieve kilometers, 43,71 procent van de geplande 4.706 kilometer. De resterende 2.649 kilometer wordt verdeeld over nog negen etappes. Vooral de etappes in het Empty Quarter volgende week zijn een pak korter, maar die zijn dan weer een pak zwaarder.