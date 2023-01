Parijs-Nice pakt uit met ploegentijdrit, maar tijdritbeesten als Wout van Aert, Primoz Roglic en Remco Evenepoel zijn er niet bij

Parijs-Nice pakt voor het eerst in dertig jaar uit met een ploegentijdrit. Dat is een discipline die in de vergeethoek is geraakt en waarmee alleen de Vuelta elk jaar begint. Een ploegentijdrit in de plaats van een individuele tijdrit: dat is het verschil met andere jaren. De 81ste editie van de ‘Koers naar de zon’ is verder van de rest heel traditioneel. Het gaat van het departement van de Yvelines (al voor de veertiende keer) naar Nice, waarbij er rechtstreeks van het noorden naar het zuiden wordt gereden.

Designer François Lemarchand stak alweer van alles in de achtdaagse. Het wordt een complete renner die op de Promenade des Anglais in Nice op zondag 12 maart Primoz Roglic opvolgt.

‘De Koers naar de zon’ begint op zondag 5 maart met een venijnige rit rond La Verrière met tal van kleine heuvels in de finale. Remember vorig jaar de openingsetappe waarin Jumbo-Visma met Laporte, Roglic en Van Aert prompt de macht greep. Op maandag wordt er door de Beauce en de Gatinais getrokken: dat betekent kans op een stevige zijwind die het peloton compleet uit elkaar kan geselen. In principe eindigt deze etappe in Fontainebleau op een sprint, maar de vraag is met hoeveel ze eraan deelnemen voor de zege?

Etappe drie is er eentje waarvoor de renners al van maandagavond zenuwachtig zullen zijn. Een ploegentijdrit van niet minder dan 32,2 km rond Dampierre-en-Burly die over glooiende wegen worden gehouden en waarin de krachtpatsers de juiste toon zullen moeten zetten voor de ‘meerijders’ van de ploeg. Het is van Roanne 1993 geleden toen Once won dat er nog eens een chrono per ploeg was. Toen waren de teams nog met negen en werd de tijd van de derde of de vierde van de ploeg genomen, nu wordt de tijd bepaald door de eerste van het team.

Zware driedaagse

Op woensdag is er in La Loge des Gardes een eerste aankomst bergop. Dit plaatsje in het departement van de Allier is bekend als het dichtste skistation tegen Parijs. Het is slechts 390 km van de hoofdstad verwijderd. La Loge des Gardes is een regelmatige klim van 6,8 km die gemiddeld 7,1 procent omhoog loopt.

Daags nadien krijgen we de langste etappe (212,4 km) naar Saint-Paul-Trois-Châteaux die er eentje voor baroudeurs moet worden. Direct na de start in Saint-Symphorien-sur-Coise loopt het stevig omhoog.

Traditioneel eindigt Parijs-Nice met een zware driedaagse: op vrijdag is er een rit die op en af gaat en tal van obstakels kent in de finale, richting La Colle-sur-Loup. Goed voor 2750 hoogtemeters.

Richie Porte won in 2017 op La Couillole — © AFP

Koninginnenrit naar La Couillole

Op zaterdag is er de sleutelrit die al start in Nice en die via de Côte de Tourette-du-Château (17,8 km, gemiddeld maar 4,6 procent) naar de Col de la Couillole loopt. Of 15,7 km klimmen met een gemiddeld stijgingspercentage van 7,1 procent naar de top die op 1678 meter hoogte ligt. Zes jaar geleden kwam de ‘Koers naar de zon’ er ook al aan. Daar nam Richie Porte de maat van Alberto Contador die zo zijn zinnen had gezet op een tweede eindzege in Parijs-Nice. Sergio Henao ging op zaterdag mee in het zog van Dan Martin die derde werd en zou in de al even traditionele, gekke slotrit slechts twee seconden overhouden tegen een doorlopend beukende Alberto Contador. De finale rit met start en aankomst in Nice is ongeveer hetzelfde van wat twaalf maanden geleden werd opgediend. Toen moest sherpa Wout van Aert ongelofelijk hard Primoz Roglic op sleeptouw nemen om zijn eindzege veilig te stellen, want Simon Yates deed er alles aan om de Sloveen alsnog uit het geel van de ‘Koers naar de zon’ te houden. De volledige afstand van Parijs-Nice is 1201 km lang. In totaal zijn er 16.050 hoogtemeters. Niet slecht over een rittenkoers van acht dagen zo vroeg op het seizoen, want omdat het pas maart is kiest designer François Lemarchand wel voor bergen, maar niet voor de woeste hoogten die Frankrijk herbergt.

Arnaud De Lie — © Lotto/DSTNY

Debuut van De Lie

Het is nog te vroeg om een duidelijk beeld te krijgen van het deelnemersveld, maar o.a. Arnaud De Lie maakt zijn debuut in Parijs-Nice. ‘De Stier van Lescheret’ kan daar – met de conditie en de ervaring van zijn neoprofseizoen – al meteen zijn stempel drukken. Ook al omdat Tirreno-Adriatico een van de rittenkoersen is die Lotto-Dstny schrapt. In de ‘Koers naar de zon’ kan hij op een hoger niveau testen hoe snel de Ardennees is.

Wout van Aert is er niet bij. Hij verkiest Tirreno-Adriatico, terwijl Primoz Roglic, de eindwinnaar van vorig jaar, pas in de Ronde van Catalonië herneemt na zijn operatie aan de schouder. In principe wordt Jumbo-Visma gedragen door Tourwinnaar Jonas Vingegaard en Olav Kooij, de nieuwe, veelbelovende sprinter van sportief manager Merijn Zeeman. Andere toppers die Parijs-Nice op de kalender hebben staan, zijn Simon Yates, David Gaudu, Romain Bardet en Egan Arley Bernal die vier jaar geleden in het achterland van Nice de eindzege greep en begon aan het seizoen van zijn leven die eindigde met het geel van de Tour.

Vier wildcards

Organisator Amaury Sport Organisation (ASO) nodigt naast de 18 Worldtourteams automatisch Lotto-Dstny en Team TotalEnergies als de beste Proteams uit en gaf daarnaast een selectie aan het Noorse Uno-X en Israel-Premier Tech. Teams die ook allemaal verzekerd zijn van Tourdeelname.

Het volledige rittenschema

Het begint op zondag 5 maart met La Verrière-La Verrière (169,4 km). Maandag 6 maart: Bazainville – Fontainebleau (163,7 km), dinsdag 7 maart: Dampierre-en-Burly – Dampierre-en-Burly (ploegentijdrit van 32,2 km), woensdag 8 maart: Saint-Amand-Montrond – La Loge des Gardes (164,7 km), donderdag 9 maart: Saint-Symphorien-sur-Coise – Saint-Paul-Trois-Châteaux (212,4 km), vrijdag 10 maart: Tourves – La-Colle-sur-Loup (197,4 km), zaterdag 11 maart: Nice – Col de la Couillole (142,9 km), zaterdag 12 maart: Nice-Nice (118,4 km).