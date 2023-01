Waarom Hein Vanhaezebrouck al meteen vol aan de bak moet met AA Gent: drie grote uitdagingen voor de Buffalo’s

Na de WK-break presteerde AA Gent niet bepaald overweldigend in zijn twee laatste opdrachten van 2022. Rustig op toerental komen is er niet bij in de aanhef van het voetbaljaar 2023. De eerste weken van het jaar kunnen het verdere seizoen al meteen in een beslissende plooi leggen.

Hou transferbeslommeringen uit de kleedkamer

Het lijstje met Gentse spelers die eind dit seizoen transfervrij zullen zijn, oogt indrukwekkend. De spelers wier vertrek nakend lijkt, zijn dan ook niet van de minste: Vadis Odjidja, Michael Ngadeu en zelfs ex-Gouden Schoen Sven Kums lijken stilaan rekening te moeten houden met een vertrek uit de Ghelamco Arena. Daarnaast is ook de toekomst van jongens zoals Owusu, Godeau, Marreh en Lemajic onzeker.

Andere spelers zullen ongetwijfeld dan weer de interesse genieten van buitenlandse clubs. Een trefzekere aanvaller zoals Hugo Cuypers of een jonge flankspeler met het loopvermogen van Matisse Samoise wekt nu eenmaal de aandacht van tal van buitenlandse scouts. Reken maar dat Hein Vanhaezebrouck al zijn overtuigingskracht zal aanwenden om iedereen gefocust te houden.

Het wordt voor het Gentse bestuur dan ook essentieel om al deze transferdossiers uiterst discreet te behandelen. Anderzijds hebben ze in de bestuurskamers al herhaaldelijk onderstreept dat hun financiële middelen beperkt zijn. Een nieuw Europees ticket en een garantie op UEFA-inkomsten lijken dan ook onontbeerlijk om bepaalde sterkhouders aan boord te kunnen houden.

Zorg voor een succesvolle terugkeer van Tarik Tissoudali

Het lijkt wel op een moderne adaptatie van de terugkeer van de Messias. Tarik Tissoudali werkt hard aan zijn revalidatie en de verwachtingen bij het Gentse publiek zijn torenhoog. Tijdens de stage in Oliva werkte de Marokkaanse international keihard in het gezelschap van kine Matti Mortier, die als zijn beschermengel over hem waakt.

Ondertussen heeft de Nederlandse publiekslieveling tot grote opluchting van de blauw-witte achterban zijn contract in de Ghelamco Arena verlengd. Dit zorgt ongetwijfeld ook voor mentale rust bij Tita Tissoudali, die zich evenwel ook niet mag vergalopperen. Balans houden tussen ‘goesting’ en fysieke belasting blijft ongetwijfeld nog wel eventjes de grootste uitdaging voor zowel speler als technische en medische staf.

© Isosport

Presteer efficiënt en constant

Vorig jaar bleek AA Gent lange tijd een garantie op defensieve stabiliteit. Zeker in de eerste jaarhelft van 2022 was de Gentse defensie zonder meer een baken van rust en efficiëntie. Die sereniteit ebde na de zomer langzaam maar zeker toch weer wat weg. Al zorgde Paul Nardi met enkele knappe reddingen wel voor een voorzichtige opstoot van defensieve rust in de Gentse tent.

Voorin woog de afwezigheid van Tissoudali logischerwijze bijzonder zwaar op de Buffalo’s, die sterke prestaties al te vaak afwisselden met mindere partijen. Huurling Jens Petter Hauge kon voorlopig nog niet overtuigen, maar lijkt stilaan klaar voor het grote werk. Niks te vroeg, want het programma van AA Gent oogt dan ook al meteen heel pittig. Zowel in de Jupiler Pro League als de Croky Cup staan er enkele cruciale duels op het programma.

De Gentse machine zal meteen op volle toeren moeten draaien en daarbij kan het belang van de eerste partij, op bezoek bij Antwerp, niet overschat worden. Een goed resultaat op de Bosuil kan de spelersgroep een boost vanjewelste opleveren. Een opkikker die welgekomen zou zijn in aanloop naar de eveneens hyperbelangrijke cupwedstrijd op bezoek bij Union. Een rustige start zit er echt niet in, Buffalo’s.