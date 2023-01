Felle kritiek na voorlezen van motivatie voor naaktfouilles op terreurproces: “Al onze veiligheidsprocedures en -trucs liggen nu op straat”

Nu de geheime veiligheidsinformatie over de bewaking van de terroristen op vraag van de rechter voorgelezen is op de zitting, barst in gerechtelijke kringen de kritiek los. “Het is een ramp. De terroristen komen nu exact te weten hoe ons land de beveiliging doet van deze levensgevaarlijke individuen. Wereldwijde terreur- en criminele netwerken kijken gretig toe”, zegt een hoge gerechtelijke bron.

Met ongeloof en stijgende verbazing wordt in gerechtelijke en politionele kringen gereageerd op het openbaar maken van het veiligheidsdossier van de terroristen die in Brussel terechtstaan voor de aanslagen in Zaventem en Maalbeek. “Dit was echt niet de bedoeling, zulke details, zoveel concrete gegevens over gevoelige dossiers”, klinkt het. Dat die gegevens nu toch naar buiten komen is een gevolg van het feit dat voor elke naaktfouille er een persoonlijke motivatie moet komen, zoals eerder in kort geding beslist werd.

Zo werd vandaag op de zitting onder andere voorgelezen dat de politie op de hoogte was dat één van de vier terroristen, Mohamed Abrini, zou hebben willen proberen om een mes te verstoppen. Dat vertelde hij tegen zijn kompanen in de celwagen, in het Marokkaans. “Ik sta op ontploffen”, riep hij ook. Abdeslam zou dan weer plannen gehad hebben om te gaan vechten op de zitting.

Verbrand

De politie kwam dat alles te weten dankzij slimme politietechnieken. Andere informatie kwam dan weer van informanten. “Maar die zijn allemaal verbrand nu, vrezen we. Niemand zal nog durven informatie aan te dragen. Want ze weten dat de terroristen zowat alles te weten mogen komen”, zeggen welingelichte politiebronnen. “Je moet er al stevig naast lezen om niet te snappen hoe we deze dingen allemaal te weten gekomen zijn. Dit is een heel pijnlijke zaak”.

“We hebben nog geen contact gehad met buitenlandse veiligheidsdiensten hierover”, klinkt het nog in gerechtelijke kringen. “Maar we weten dat ze over onze schouder meekijken. We weten ook zeker dat dit een schat aan informatie is voor buitenlandse criminele netwerken. Dit zal de veiligheidspositie van ons land verslechteren.”

Stapje opzij

“De nieuwe standaard is gezet. Elke bandiet van enige omvang zal nu naaktfouilles proberen te weigeren”, zegt een politieman die de beveiliging doet. “In dat geval kunnen wij geen ‘absolute veiligheid’ meer garanderen. Ik hoop dat de rechter in dit proces en de advocaten van die terroristen niet verwachten dat wij – als de naaktfouilles wegvallen – straks ons leven nog zullen wagen om te voorkomen dat zij aangevallen worden door een terrorist met een mes”, luidt het cynisch en boos. “En de ‘open vitrines’ (de nieuwe glazen boxen waarover bij het begin van het proces zo veel te doen was, red.), die ‘in het kader van de mensenrechten’ de glazen boxen moesten vervangen, zullen ook geen aanval voorkomen.”

Konijnen

Ook bij de politievakbonden klinkt zware kritiek. “De terroristen slagen er zelfs op hun proces in om onze rechtstaat te ondermijnen. En Justitie kijkt ernaar zoals konijnen naar een lichtbak”, zegt Vincent Houssin van het VSOA. “Het feit dat men geheime rapporten en technieken in de openbaarheid brengt, tart alle verbeelding. Er wordt gespeeld met levens van politiemensen. Als Justitie het dan allemaal beter weet, dan zouden ze best zelf de overbrengingen doen”, zegt Houssin. “Wat een contrast met het terreurproces in Frankrijk, waar dergelijk circus vermeden werd. De 35 miljoen van dit proces hadden ze beter gebruikt om de slachtoffers te vergoeden.”