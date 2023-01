Rianne Linssen: “De zorg voor mijn twee kinderen neemt veel tijd in beslag, waardoor ik kan weinig tijd heb om veel te trainen.” — © Dick Demey

Ze wisselde volleybal op het hoogste niveau in voor atletiek en volgde als mama van twee jonge kinderen de raad van haar coach om aan veldlopen te doen. Crossdebutante Rianne Linssen (ATLA) mikt zondag in de zesde manche van het Limburgs Cross Criterium in Lanaken op een eerste zege. “Het gebeurt dat ik looptochtjes met de buggy onderneem.”