Man riskeert 6 jaar voor brandstichting in Borgloon: “Enkel daar om coke te leveren in de buurt”

Een 39-jarige man uit Wijnegem riskeert 6 jaar cel voor een nachtelijke brandstichting aan een woning in Borgloon. De man ontkent elke betrokkenheid en zegt dat hij in de buurt was om drugs te dealen.

LEES OOK. Vandalen proberen hoeve in brand te steken in Hoepertingen

In de nacht van 22 september 2019, rond 5 uur ’s ochtends, werd de politie opgeroepen naar de Bartholijnsstraat in Borgloon voor een brand aan een woning. De bewoner van het huis werd wakker door een harde slag en merkte de brand aan zijn voordeur en poort op. Uit onderzoek bleek dat het ging om opzettelijke brandstichting. Van de dader was geen enkel spoor.

Opsporingsprogramma

De feiten werden wel gefilmd door bewakingscamera’s in de buurt. Daarop waren twee gemaskerde mannen te zien. Een van de daders overgoot de voordeur en poort met benzine uit een jerrycan en stak het goedje in brand met lucifers. Zijn kompaan filmde alles met zijn telefoon. Na de brandstichting namen de twee daders de vlucht.

Uiteindelijk kwam er pas schot in de zaak nadat de camerabeelden in november 2019 uitgezonden werden tijdens het opsporingsprogramma Faroek op VTM. Een aantal tips wezen in de richting van de 39-jarige Antwerpenaar. Hij zou volgens een van de tips in opdracht van een vriend de brand hebben gesticht in ruil voor drie kilo cocaïne. Het zou gaan om een wraakactie omdat de bewoner van het pand betrokken zou geweest zijn bij een ripdeal waarbij er drugs gestolen werd van de zogenaamde opdrachtgever.

© TP

6 jaar cel

De politie voerde verder onderzoek naar de dertiger en kon volgens de procureur enkele objectieve elementen naar voor brengen. “De gsm-nummer die de dertiger gebruikte, werd die nacht onder de mast gecapteerd, zijn voertuig werd door ANPR-camera’s in Maasmechelen opgemerkt en rond 3 uur ’s nachts kocht de man een soortgelijke jerrycan met negen liter benzine in een tankstation in Zutendaal.” Een voormalige collega van de man verklaarde verder dat hij de dertiger met zekerheid herkende op de uitgezonden camerabeelden als een van de daders.

De aanklager vraagt een effectieve celstraf van zes jaar. “Dit zijn zeer ernstige feiten. Hij deinst er niet voor terug brand te stichten terwijl de slachtoffers rustig liggen te slapen. Hij vormt een groot gevaar voor de openbare veiligheid en de maatschappij moet beschermd worden tegen dergelijke personen.”

Coke leveren

De dertiger, die opgesloten zit in de gevangenis in Antwerpen voor tal van eerdere veroordelingen voor inbraken en drugsfeiten, ontkende echter met klem dat hij iets met de brandstichting te maken heeft. Volgens hem zakte hij die nacht af naar Limburg om er inbraken te plegen en cocaïne te leveren aan prostituees. Voor de inbraken en de drugshandel werd de man eerder al veroordeeld.

“Het is zeker de moeite om van Antwerpen naar Limburg te rijden om drugs te leveren. Het ging om een bestelling van zo’n dertig pakketjes. Ik kwam veel in Sint-Truiden, Genk, Zonhoven… Daar zaten mijn beste klanten.” Hij zou die nacht verder ook een inbraakpoging hebben gepleegd in een tankstation in Bocholt.

Vrijspraak

Volgens zijn advocaat is het dus niet te gek dat zijn cliënt onder de telefoniemast en op de ANPR-camera’s gecapteerd werd. De jerrycan kocht zijn cliënt dan weer om thuis zijn quads bij te tanken. “Als we alle elementen in overweging nemen ben ik ervan overtuigd dat er in dit dossier nooit 100% zeker kan gezegd worden dat mijn client de feiten gepleegd heeft”, klonk het bij de advocaat. Hij vraagt de vrijspraak op basis van twijfel.

De dertiger nam het laatste woord. “Ik heb die slachtoffers nog nooit gezien in mijn leven. Ik zit al twintig jaar in de criminaliteit, maar nog nooit ben ik betrokken geweest bij een afrekening. Waarom zou ik dat die mensen aandoen? Moest u mij veroordelen gewoon op basis van die jerrycan, zou ik dat heel erg vinden. Daar bestaan er miljoenen van.”

Vonnis op 2 februari.