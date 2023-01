Van start tot finish op kop: Shirin van Anrooij pakt vijfde zege van het seizoen in Duinencross Koksijde

De start werd opgeschrikt door een massale valpartij. Een renster kwam in contact met de dranghekken en slingerde het peloton in. Heel wat rensters kletsen hard tegen het asfalt, maar toppers ontsnapten.

De jonge Shirin van Anrooij had in een mum van tijd al een mooie voorsprong te pakken. Na de eerste ronde reed ze al tien seconden voor op het viertal Van Empel, Brand, Alvarado en Van der Heijden. En onze landgenote Sanne Cant - die zich normaal goed voelt in het zand - nam een barslechte start en was pas rond de vijftiende positie te vinden.

Van Anrooij stoomde door, maar Van Empel gaf zich niet zomaar gewonnen. De vrouw in vorm kwam tijdens de derde ronde wat dichter op haar landgenote, maar net op dat moment maakte Van Empel een fout en moest ze voet aan de grond zetten.

In de voorlaatste ronde kwam Van Empel dan nog eens piepen, mede door de gedubbelde vrouwen die soms in de weg van Van Anrooij reden.

Maar op de zandstroken toonde Van Anrooij zich duidelijk de sterkste. De 20-jarige Nederlandse reed van start tot finish op kop, hield nog veertien seconden voorsprong over en pakte zo haar vijfde veldritzege van het seizoen. Sanne Cant herpakte zich nog wat en werd uiteindelijk nog de eerste Belgische op de zevende plaats, vlak voor Laura Verdonschot.

Top tien

1. Van Anrooij - in 46’48”

2. Van Empel +14”

3. Brand +1’09”

4. Alvarado +1’52”

5. Vos +2’18”

6. Betsema +2’27”

7. Cant +2’54”

8. Verdonschot +3’16”

9. Worst +3’30”

10. Van der Heijden +3’57”