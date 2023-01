STVV verliest sterkhouder: Christian Brüls ruilt Kanaries voor Zulte Waregem

Het ging de voorbije twee dagen plots snel voor Christian Brüls. De 34-jarige Oostkantonner maakte donderdagnamiddag zijn kastje leeg in de Sint-Jansstraat in Sint-Truiden. Brüls liet de training om 15 uur in Sint-Truiden voor wat ze was, om vervolgens naar West-Vlaanderen te rijden voor zijn medische testen.

Brüls moet samen met Ruud Vormer de meubelen redden bij Zulte Waregem, volgende week woensdag tegenstander van STVV in de Beker van België. De regeling – speelt Brüls al dan niet tegen STVV? – rond die bekerpot was donderdagmiddag nog onduidelijk. Verwacht wordt dat Brüls zich zal moeten focussen op het behoud in de competitie en niet op een eventuele bekerfinale met Essevee.

Bernd Hollerbach: “Dit hoort bij voetbal”

Bernd Hollerbach was donderdag om 14 uur netjes present op zijn persconferentie, daags voor de wedstrijd. Hij wist op dat moment nog altijd niet zeker of Brüls wel of niet zou meetrainen. “Nerveus word ik niet meer van zulke zaken. Het hoort bij voetbal”, haalde de Duitser de schouders op. “Het is het bestuur dat deze beslissing neemt. En Christian zelf natuurlijk. Men heeft mij gebeld om me te informeren, meer niet. Ook om mijn mening te vragen? Neen…”

“Mijn groep heeft in anderhalf jaar tijd al vaak genoeg getoond dat we sterk genoeg zijn om ons boven zulke moeilijkheden te zetten”, aldus Hollerbach nog. “In de zomer waren er ook perikelen. Telkens rechtten we de rug. Dat zal nu niet anders zijn. Shinji Kagawa is na zijn voetrevalidatie nog niet klaar om Brüls te vervangen vrijdagavond. Hij heeft nog één à twee weken tijd nodig. Maar ik vind wel een oplossing als ik niet meer kan rekenen op Brüls. We hebben vorig jaar één van onze mooiste wedstrijden van het seizoen gespeeld op Standard. Dat zou ik maar al te graag herhalen. Ook al is die ploeg constanter geworden in vergelijking met toen. Met acht bussen supporters achter ons, kunnen we trouwens altijd nog wat meer op verplaatsing.”