Meer dan ton cocaïne aangetroffen in container met tomatenpuree in Antwerpse haven

De douane heeft dinsdag 1.250 kg cocaïne in beslag genomen bij de controle van een container in de Waaslandhaven. Dat meldt de FOD Financiën donderdag. De drugs zaten verstopt in een container met tomatenpuree.

De douanediensten controleerden de container in de Waaslandhaven op de MPET-containerterminal. “De verdovende middelen werden aangetroffen in een container met tomatenpuree. De drugs zijn intussen vernietigd”, aldus de FOD Financiën in een persbericht.

De FOD Financiën maakt volgende week overigens de jaarcijfers bekend voor 2022 van de inbeslagnames van cocaïne in Antwerpen en in Rotterdam. In 2021 liet de douane nog een recordvangst optekenen van 89.450,18 kilogram cocaïne na Operatie Sky.

Afgelopen zomer bleek wel al dat de cijfers van 2022 iets lager zullen liggen. “Met Operatie Sky hebben we een goeie slag uitgedeeld aan de kartels, maar de ketting van drugstrafiek is niet doorbroken”, Kristian Vanderwaeren, administrateur-generaal van de douane toen optekenen.