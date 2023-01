Lommelse biljarter Eddy Leppens speelt finale van toernooi in Zuid-Korea: kijk hier live

De finale van het eerste PBA-toernooi van het kalenderjaar is een volledig Belgische confrontatie tussen Frédéric Caudron en Lommelaar Eddy Leppens. U kunt de finale tussen de twee Belgische biljarttoppers in het ‘NH-Tournament’ van de Professional Billiards Organisation uit Zuid-Korea live volgen via de stream onderaan het artikel.

Voor Leppens is het de tweede finale in zijn PBA-carriere. Hopelijk voor Leppens draait het uit op een herhaling van zijn eerste finale want toen won hij na een beresterke wedstrijd. Voor veelwinnaar Caudron is het al de zoveelste finale uit zijn succesvolle carrière. Leppens is dan ook underdog voor de eindzege op het NH-tornooi.