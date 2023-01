Wout van Aert en Mathieu van der Poel klaar voor nieuw duel in echte zandcross: “Specialist? Ik doe het graag, dat helpt”

Met de X2O Trofee Koksijde – beter bekend als de Vlaamse Duinencross – krijgen de veldrijders donderdag een echte zandcross voor de kiezen. Spek naar de bek van Mathieu van der Poel? Of toch voor Wout van Aert? “Het is een vrij eerlijk parcours”, aldus MVDP voor de start.

Mathieu van der Poel rijdt uitstekend door het stand, maar noemt hij zichzelf ook een specialist? “Dat is moeilijk te zeggen, vind ik. Zand hangt van veel dingen af. Als je een goeie dag hebt, rijd je sowieso beter door het zand. Maar ik doe het wel graag, dat helpt. Of dit een van mijn lievelingscrossen is? Toch één ervan, het gebeurt niet vaak dat we een echte zandcross krijgen.”

“Het is een vrij eerlijk parcours, je kan hier wel het verschil maken”, vervolgt Van der Poel, die al tien keer aan de start kwam en acht keer won in Koksijde. “Op een paar stukken zal het lopen zijn, maar het valt al bij al wel mee. Ik loop sowieso wel graag, maar zonder of met fiets lopen is bijna niet te vergelijken. Wout is sowieso wel de sterkste loper. Niet dat ik veel moet onder doen, maar hij is sterker.”

Van Aert: “Het parcours ligt zwaar, zoals altijd”

Wout van Aert had woensdag nog een verjaardag te vieren van zijn zoontje Georges (2), maar koos ook voor een stevige training achter de motor. “Hoe het was? Een beetje regenachtig”, antwoordde Van Aert droogjes. En of hij verjaardagstaart gegeten had? “Ja, direct na de training. En uiteraard smaakte het.”

In Koksijde moet Van Aert revanche nemen voor dinsdag, toen hij met een lekke band in de laatste ronde de zege aan Van der Poel moest laten in ‘zijn’ Herentals. “Het parcours ligt zwaar, zoals altijd. De regen heeft hier weinig impact op het zand. Het ligt zowat tussenin, maar het zand is ook al modderiger geweest.”

Ziet Van Aert zichzelf als een zandspecialist? “Nee, niet echt. De beste loper in het zand? Dat misschien wel. Het zal vandaag eerst proberen worden om zo ver mogelijk te fietsen. Er moet niet veel gelopen worden, de passages zijn vrij kort. Natuurlijk heb je wel die eerste duin waar het wel een heel stuk omhoog lopen is. Maar je kan heel ver fietsen vandaag.”