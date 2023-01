Topspeurder Alain Remue over de eeuwige zoektocht in verdwijningen: “Het leven stopt als je de ouder van een vermist kind wordt”

De verdwijning van Kim (10) en Ken (8) Heyrman in 1994 is één van de donkerste bladzijden in onze vaderlandse geschiedenis. Een jong meisje op gruwelijke wijze vermoord, een kleine jongen die nooit werd gevonden en een monster dat nooit werd gevat. Hun broer Axl (30) getuigde deze week voor het eerst over de enorme impact die de zaak nog steeds op hem heeft. De Cel Vermiste Personen heeft het dossier nooit kunnen afsluiten. “Het leven stopt als je ouder van een vermist kind wordt”, zegt hoofd van de cel Alain Remue.