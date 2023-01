Truiense dealer drie weken na vrijlating op heterdaad betrapt aan station Hasselt

De veertiger is als gevolg van zijn drugsverslaving een vaste klant in de Hasseltse gevangenis. Aan het station van Hasselt vindt hij dan weer zijn cliënteel. Op 8 september 2021 of 3,5 weken na zijn vrijlating betrapte de politie hem er op heterdaad met twee flesjes ghb die hij wilde verkopen. Een afnemer verklaarde al meerdere keren bij hem te hebben gekocht. Tijdens een huiszoeking in Sint-Truiden trof de politie opnieuw een hoeveelheid ghb en restanten speed aan.

De Truienaar kon niet anders dan de feiten toegeven. “Gelet op zijn strafverleden vorder ik 24 maanden cel effectief en 8.000 euro boete”, sprak de procureur. Advocate Sofie Molenberghs benadrukte dat de verdachte had meegewerkt aan het onderzoek. “Het is nog niet 100% perfect, maar er zijn stappen gezet. Hij werkt opnieuw en er is een gesprek met een schuldbemiddelaar aangevraagd. Ik vraag om een straf met voorwaarden op te leggen. Een gevangenisstraf en een geldboete gaan hem niet vooruit helpen.” Vonnis op 2 februari.