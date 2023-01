Drugsleverancier verraadt zichzelf door overdreven snelheid in Zonhoven

Sinds de feiten verblijft de man uit Heerlen in de cel. In België beschikt hij nog over een blanco strafblad, maar in Nederlander liep de veertiger al een veroordeling tot drie jaar cel op voor drugsdelicten. Bij de verkeerscontrole in Zonhoven merkten de agenten een joint op in de middenconsole waarna ze de auto onderzochten. Het leverde de ketamine en de lsd op. De verdachte verklaarde deze te moeten afleveren in Zonhoven. “Om mijn schulden af te lossen.”

Die schulden bouwde hij op met andere drugsinbreuken zoals het opzetten van een cannabisplantage. In zijn gsm troffen de speurders echter druggerelateerde berichten aan waarin hij opschepte tegenover zijn vriendin. Ook bleek uit de uitlezing dat de betichte handelde in cocaïne en xtc. Het parket vorderde 30 maanden cel en 8.000 euro boete. Zijn advocate Juli Nivelle pleitte voor een straf met volledig uitstel uitgezonderd het deel dat haar cliënt in voorhechtenis zat. Dat de Nederlander in het bezit was van ketamine en lsd ontkende ze niet. “Mijn cliënt heeft hier ook altijd open kaart over gespeeld.” Wel betwistte de advocate de handel in cocaïne, xtc en cannabis. “Deze zijn nooit naar België vervoerd, wel naar Kerkrade. Het is onmogelijk om hem daarvoor in België te vervolgen.” Vonnis op 19 januari.