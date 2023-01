Olivier Imschoot beleeft zware Dakar Rally: “Hele dag was het miserie”

De Fransman Hugues Moilet en Olivier Imschoot (Optimus) eindigden woensdag als 119e in de open categorie van wagens, prototypes en SSV’s in de Dakar. Het duo had een achterstand van 4u32:18 op etappewinnaar Sébastien Loeb. In de stand staan Moilet en Imschoot op de 91e plaats.

Het is voorlopig niet de Dakar van Olivier Imschoot. Voor de tweede dag op rij kende hij woensdag problemen. De laatste 200 km, of bijna de helft van de etappe, werd in het donker afgewerkt. “Dinsdag was al niet een al te beste dag met twee lekke banden en problemen met het automatische bandendruksysteem. Nadien was het op eieren rijden omdat we geen reservewiel meer hadden”, zegt Imschoot.

Woensdag moest het duo als 125e de baan op. Na 19 km dook een eerste probleem op. “Een aandrijfas brak af. Dan weet je het wel. Na een duin zijn we slecht geland waarna de as afbrak. Het volgende uur hebben we liggen sleutelen. Ik denk dat er niet veel rijders meer achter ons kwamen. We hebben een soort van noodherstelling uitgevoerd want eigenlijk was alles kapot. Op die manier moesten we nog ruim 400 km rijden tot aan de finish. Eigenlijk was het een onmogelijke opdracht maar we zijn er toch in geslaagd. We hebben zelfs elk waypoint gevonden.”

“De laatste 200 km hebben we volledig in het donker afgewerkt. En eigenlijk ging het nog best goed want we hebben daar nog zo’n 30 deelnemers ingehaald. Het was een loodzware dag. Meermaals zijn we onszelf tegengekomen maar elke keer zijn we blijven gaan zonder op te geven. De hele dag was het miserie en als we dan andere rijders zagen, dan hadden die hetzelfde voor”, besluit Imschoot.