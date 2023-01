Duits ski-icoon Rosi Mittermaier (72) overleden

Het Duitse ski-icoon Rosi Mittermaier is overleden, zo maakte haar familie donderdag bekend. De voormalige alpineskiester en tweevoudig olympisch kampioene “sliep woensdag vredig in na een ernstige ziekte in de nabijheid van haar familie”. De moeder van de voormalige Duitse topskiër Felix Neureuther werd 72 jaar oud.

Mittermaier zorgde voor Duitse sportgeschiedenis toen ze op de Winterspelen in Innsbruck in 1976 tweemaal goud won (in de afdaling en slalom) en eenmaal zilver veroverde (in de reuzenslalom). Ze won dat jaar ook de algemene wereldbeker maar stopte aan het eind van dat seizoen op 25-jarige leeftijd al met topsport.

Mittermaier, die de bijnaam ‘Gold-Rosi’ kreeg, bleef in Duitsland ook na haar loopbaan immens populair. In 1976 werd ze verkozen tot West-Duitse Sportvrouw van het Jaar en de eerste toenmalige wintersportster die in 2006 een plek kreeg in de Hall of Fame van de Duitse sport.

Ze was getrouwd met Christian Neureuther, die ook een succesvol skiër was en zes wereldbekerwedstrijden won. Hun zoon, Felix Neureuther, trad in hun voetsporen en werd Duitslands meest succesvolle (mannelijke) skiër met dertien zeges in wereldbekerwedstrijden en vijf medailles op wereldkampioenschappen, waaronder goud met het Duitse team in 2005.