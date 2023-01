Ruud Vormer zwaait fans Club Brugge uit en geeft aftrap tegen (uitgerekend) Anderlecht

Na 8,5 jaar, 356 matchen en vijf titels trok Ruud Vormer naar Zulte Waregem, maar Club Brugge wil het icoon alsnog een waardig afscheid schenken. En dat wordt er eentje van formaat. Op zondag 15 januari geeft de Nederlander de aftrap tegen aartsrivaal Anderlecht, de ploeg waar hij zo vaak uitgejouwd werd. Maar ook het team dat hij thuis onder andere met 4-0 (kampioenenwedstrijd in 2016,) en 5-0 (in 2017) vernederde. Vormer werd bij de Brugse fans ook enorm populair door de ‘kapotmaken’-uitspraak na die forfaitscore tegen paars-wit.

En Club Brugge heeft nog een leuk extraatje in petto. “Omdat Ruud mee het gezicht was van één van de succesvolste periodes in de Brugse geschiedenis, wil Club hem ook een waardig afscheid geven in een tot op de nok gevuld Jan Breydel”, klinkt het daar. En neem ‘een tot op de nok gevuld Jan Breydel’ maar letterlijk. Aangezien RSCA deze wedstrijd zonder fans moet afwerken, voorziet Club ook extra plaatsen voor onze fans in het bezoekersvak aan verminderde prijs.” Wie een ticket wenst, kan met Club ID een kaartje aanschaffen voor amper 15 euro.