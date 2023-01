Barbie en Chinese ontwerper brengen speciale Barbie uit voor Chinees Nieuwjaar

Wij mogen dan net de feestdagen achter de rug hebben, de Chinezen vieren het nieuwe jaar pas op 22 januari. Ter gelegenheid daarvan komt Mattel, de speelgoedfabrikant achter Barbie, samen met modeontwerper Guo Pei met een speciale pop op de proppen.

De Barbie met zwart bobkapsel kreeg van Pei een blauw mantelpakje aan met daarop geborduurde draken. De ontwerper liet zich inspireren door de Qing-dynastie, waarnaar hij wel vaker verwijst in zijn creaties. Het is overigens niet de eerste keer dat Pei en Mattel de handen in elkaar slaan. In acht jaar tijd gaat het om de derde samenwerking.

De pop zal binnenkort in beperkte oplage te koop zijn op de Chinese website van Barbie en nadien ook wereldwijd. De prijs bedraagt ongeveer 80 dollar of 75 euro.