Buurt geschokt na vondst overleden baby, studente (23) verdacht van kindermoord: “We zagen haar de laatste maanden minder”

Het is muisstil in de Blauwe Poort, de sociale wijk aan de rand van Brugge waar dinsdagavond een babylijkje worden gevonden. Aan de woning waar het kindje werd gevonden, liggen geen bloemen of kransen. Iedereen moet nog bekomen van het drama dat zich afgespeeld heeft. “We zijn in shock”, reageert een buurtbewoner. “We zagen die jonge vrouw hier altijd naar school vertrekken en terugkomen met de bus. Maar eerlijk: de laatste maanden zagen we haar minder. Misschien was ze ziek, dachten we. Ik begrijp niet goed dat haar familieleden niet gemerkt hebben dat ze zwanger was.”

De verdachte komt uit een Angolees gezin en woont volgens buurtbewoners in bij haar nonkel en zijn kroostrijk gezin. “Beleefde mensen, maar veel sociaal contact was er niet”, klinkt het verder bij de vrouw. “Het is niet zo dat we de deur plat liepen. Maar dit blijft gewoon verschrikkelijk.”

Het gezin van de 23-jarige studente verpleegkunde, die zelf regelmatig naar de kerk trok, blijkt diepgelovig. “Had ze schrik voor de reactie van haar familie dat ze zwanger was? We weten het niet. Plots stonden hier dinsdagavond enorm veel combi’s in de straat. En een ambulance. De hele boel werd afgesloten.” De kans bestaat dat de vrouw het kindje probeerde te verbergen.

In een zak op zolder

Volgens een vriend van de familie werd het baby’tje door een medebewoner gevonden in een zak op zolder. Toen de verdachte daar mee geconfronteerd werd, begon ze te huilen. De hulpdiensten werden meteen gealarmeerd. Ook de 23-jarige verdachte werd naar het ziekenhuis gevoerd, want zij had na de bevalling medische hulp nodig. “De eerste resultaten van de autopsie hebben aangetoond dat de baby levend geboren is”, aldus het parket van Brugge. “Het onderzoek zal nu moeten uitwijzen wat er precies is gebeurd. De 23-jarige moeder wordt op dit moment verhoord en zal in de loop van de dag voorgeleid worden voor de onderzoeksrechter op verdenking van kindermoord.” Of de baby voldragen was, is niet bekend.

Donderdag waren de gezinsleden van de verdachte gewoon thuis. Zij wensen niet te reageren op de verschrikkelijke feiten. “Het zijn heel beleefde, brave mensen”, vertelt nog een andere buur. “Voor hen moet dit ook een drama zijn. Ik leef enorm met ze mee.”