H&M brengt virtuele game Loooptopia uit

H&M heeft zijn eigen game gelanceerd. Spelers van ‘Loooptopia’ kunnen in een virtueel landschap rondlopen om kleding te verzamelen voor hun avatar. Het is niet de eerste keer dat de Zweedse modegigant de virtuele wereld opzoekt. Eerder bracht ook het Franse modehuis Chanel ook zijn eigen spel uit.

Modehuizen zoeken steeds vaker de virtuele wereld op. Zo ook H&M, dat zijn eigen game ‘Loooptopia’ uitbrengt. De Zweedse keten lanceerde het spel op de website van metaverse-studio Dubit, waarmee ze al eerder samenwerkten.

Alle gebruikers starten op dezelfde plaats: een stadsplein in een virtuele stad. Vandaar kan je verschillende werelden ontdekken of kleinere spelletjes spelen. Ook kan je communiceren met andere gebruikers. Het doel is om materialen te verzamelen waarmee je kleding kan maken om je avatar aan te kleden. Naarmate je collectie groter wordt, kan je ook modeshows organiseren of kleding ruilen.

LEES OOK:

‘Loooptopia’ is het eerste spel dat H&M zelf lanceert. Eerder was de modereus al te zien in ‘The Sims 2’ en ‘Animal Crossing’. Recent bracht ook het Franse modehuis Chanel met ‘Chanel Moon Walk’ zijn eigen spel uit.